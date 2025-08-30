Slušaj vest

U Varšavi, Vilnjusu i Pragu, lideri obično čekaju i reaguju na signale iz Vašingtona. Veto novog predsednika Poljske, Karola Navrockog, na zakon o produženju finansijske pomoći ukrajinskim izbeglicama koji bi mogao da okonča poljsko finansiranje Ukrajine preko Starlink internet usluge možda je samo jedan incident. Ipak, to bi takođe mogao da bude i prvi znak slabljenja odlučnosti Istočne Evrope da Rusiju porazi u Ukrajini.

Mađarska i Slovačka - na strani Rusije

Ne treba zanemariti Mađarsku i Viktora Orbana, koji otvoreno staje na stranu Rusije, povećava kupovinu ruskih energenata, blokira pomoć Ukrajini i nove pakete sankcija, pa čak šalje špijune u Transkarpatiju da proveri reakcije lokalnog stanovništva na moguću integraciju u Veliku Mađarsku.

Slovačkaje takođe razočarala, piše Dalibor Rohac za list National Interest. Iako je među prvima slala lovce i sisteme protivvazdušne odbrane Ukrajini, trenutna vlada služi kao ruska peta kolona u Evropskoj uniji.

Poljska: Ključna država, ali zabrinjavajuća

Kao regionalna sila s urođenim nepoverenjem prema Rusiji, Poljska je ipak u posebnoj kategoriji u odnosu na Mađarsku i Slovačku. Upravo to čini Navrockijev veto i njegov širi kontekst još zabrinjavajućim.

Svaka podela ili kolebanje u Poljskoj po pitanju Ukrajine imaće posledice daleko van njenih granica i može izazvati slabost među liderima širom regiona.

U prvom krugu izbora, kandidat Stranke prava i pravde (PiS) imao je s desne strane dva kandidata sa oko 20% glasova. Ni Slavomir Mentzen ni Grzegorz Braun nisu pokazali da razumeju šta je u pitanju u Ukrajini.

Mentzen je previše fokusiran na sukobe s Briselom, dok je Braun izrazito antiukrajinski nastrojen i prenosi ruske narative o "banderistima" u Kijevu.

Slabljenje Kacinskog i politička nesigurnost

Do sada je figura lidera PiS-a, Jaroslava Kacinskog, držala struju antiukrajinskog populizma pod kontrolom. Kacinski je, kao premijer, izgubio brata blizanca Leha, tada predsednika Poljske, u avionskoj nesreći u Rusiji 2010. godine u šta neki u Poljskoj i dalje sumnjaju da nije bila nesreća.

Kako Kacinski gubi uticaj u stranci, tako slabe i "antitela" protiv lošeg geopolitičkog razmišljanja na poljskoj desnici.

Navrocki nije sposoban i strateški politički operater, dok je bivši predsednik Andžej Duda znao da nadmaši partijske sukobe u ključnim momentima, poput zajedničkih poseta Vašingtonu.

Baltičke zemlje - novi izazovi

Za baltičke države, Rusija predstavlja neposrednu egzistencijalnu pretnju. Međutim, Litvanija, sa novom koalicijom predvođenom socijaldemokratkinjom Ingom Ruginiene, sada uključuje Litvansku uniju farmera i zelenih (LVŽS), poznatu po pomirljivijem stavu prema sovjetskoj prošlosti.

U Seimasu, parlament Litvanije, LVŽS uključuje i dva predstavnika etničkih Poljaka, iz Izborne akcije Poljaka u Litvansko-hrišćanski savez porodica, najeksplicitnije pro-ruske političke grupe u zemlji.

Neki zvaničnici te stranke čak su zagovarali napuštanje NATO-a i savezništvo s Rusijom, podržavajući represiju tokom protesta u Belorusiji.

Češka - povratak Babiša

Predstojeći parlamentarni izbori u Češkoj verovatno će vratiti Andreja Babiša na premijersku funkciju. Tokom neuspešne predsedničke kampanje 2023, predstavio se kao "kandidat mira", skeptičan prema vojnoj pomoći Ukrajini.

Ove godine mobiliše pristalice protiv finansijske podrške ukrajinskim izbeglicama u Češkoj i želi da okonča češku inicijativu za slanje municije Ukrajini.

Babiš je svoju stranku, ANO, premestio iz grupe Renew (Emanuel Makron) u Patriote za Evropu, gde se pridružila mađarskom Fidesu, italijanskoj Ligi, Austrijskoj stranci slobode i drugim pro-ruskim grupama.

Značaj američkog vođstva

Poljaci, baltičke zemlje i Česi čine kičmu regionalne koalicije koja podržava Ukrajinu. Primeri iz Poljske, Litvanije i Češke pokazuju koliko je američko vođstvo ključno za koordinisanje saveza u ratu protiv Rusije.

Kada signali iz SAD izostanu ili su nejasni, regionalni akteri ne moraju nužno da povećaju napore.

Neki će to učiniti, dok će drugi, svesni sopstvene slabosti bez američke podrške, prilagoditi svoje politike novim realnostima.