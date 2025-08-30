Slušaj vest

Andrij Parubij, ukrajinski političar koji je ranije bio predsednik parlamenta, ubijen je u pucnjavi, saopštio je 30. avgusta guverner Lavovske oblasti Maksim Kozicki.

Ranije tokom dana, Nacionalna policija je saopštila da je političar ubijen nakon pucnjave u zapadnom ukrajinskom gradu.

Irina Herashčenko, poslanica iz stranke Evropska solidarnost, kasnije je potvrdila da je Parubij, istaknuti političar koji je imao važnu ulogu tokom Evromajdana ubijen.

Andrij Parubij Foto: Volodymyr Tarasov / UkrInform / Profimedia

Andrij Volodimirovič Parubij (1971-2025 ) bio je ukrajinski nacionalistički političar, najpoznatiji kao jedna od ključnih ličnosti za vreme evromajdanskog prevrata, odnosno u prvim mesecima sukoba sa proruskim separastima.

Parubij je počeo da se bavi politikom pred kraj postojanja SSSR-a, kao jedan od pobornika ukrajinskog nacionalizma, odnosno pokreta za nezavisnost.

Istakao se kao jedan od njegovih najradikalnijih aktivista, a godine 1991. je zajedno sa Olegom Tjahnibokom osnovao Socijal-nacionalističku partiju Ukrajine (SNPU) koja se, s obzirom na ikonografiju i program, često navodi kao neonacistička.

Od 1998. je vodio Patriote Ukrajine, paravojne formacije SNPU.

Godine 2004. je napustio SNPU i Patriote Ukrajine, te je bio jedan od najistaknutijih učesnika Narandžaste revolucije.

Godine 2007. je pak postao jedan od vodećih ličnosti Naše Ukrajine, stranke koju je vodio tadašnji prozapadni predsednik Viktor Juščenko. Početkom februara 2012. je tu stranku napustio i priključio se Batkivščini koju je vodila Julija Timošenko.

Od decembra 2013. do februara 2014. Parubij je bio na čelu evromajdanskih demonstracija, odnosno koordinisao je "zaštitne snage" demonstranata.

Posle prevrata je postavljen na čelo Saveta nacionalne bezbednosti i odbrane Ukrajine, tela koje je, između ostalog, koordinisalo aktivnosti ukrajinske vojske, policije i bezbednosnih službi protiv pobunjenika.