HOROR U FRANCUSKOJ! Automobil uleteo u masu! Ima mrtvih i povređenih! (FOTO/VIDEO)
Vozač automobila je navodno "namerno velikom brzinom vozio unazad" i udario u grupu ljudi u gradu Evrou u Normandiji, usmrtivši jednu i povredivši pet osoba.
Užas u centru grada
Automobil je udario grupu ljudi u severnoj Francuskoj, pri čemu je jedan muškarac poginuo, a pet osoba je povređeno. Prema navodima tužilaštva, vozač je u ranim jutarnjim satima u subotu, posle svađe u vinskom baru, "namerno velikom brzinom vozio unazad u masu ljudi" u centru Evroa.
Muškarac u tridesetim godinama preminuo je na licu mesta. Dvojica muškaraca, starosti od 31 i 52 godine, zadobili su teške povrede i hospitalizovani su u kritičnom stanju.
Još dvojica pešaka, stari 34 i 58 godina, takođe su prevezeni u bolnicu, ali u nešto stabilnijem stanju. Pedesetogodišnja žena lakše je povređena.
Tok događaja
Prema lokalnom tužiocu Remiju Kutinu, oko 4 sata ujutro "osoba je otišla po vozilo" i potom "namerno velikom brzinom vozila unazad u masu ispred ugostiteljskog objekta".
Reakcija vlasti
- Izbio je sukob, usledilo je komešanje, a potom je vozilo udarilo u više osoba. Situacija se sada smirila. Istraga je u toku kako bi se utvrdile tačne okolnosti ove tragedije - rekao je gradonačelnik Evroa, Gij Lefran.
- Želim da izrazim najdublje saučešće i solidarnost sa porodicama žrtava i njihovim bližnjima. Takođe pohvaljujem brzu reakciju policije i hitnih službi koje su odmah obezbedile područje i pružile pomoć povređenima - dodao je on.
Istraga i hapšenje
Policija je isključila terorizam kao motiv. Tužilaštvo u Ivrou saopštilo je da je menadžer vinskog bara Winery na aveniji Vinstona Čerčila odlučio da zatvori lokal nakon što je izbila tuča između nekoliko osoba u blizini.
Kada se desetine ljudi našlo na ulici, neidentifikovani pojedinac je seo u automobil i velikom brzinom vozio unazad ka baru.
Policija je uhapsila jednu ženu i dvojicu muškaraca. Protiv njih je pokrenuta istraga za krivično delo ubistva i pokušaja ubistva.
(Kurir.rs/The Telegraph/Preneo: V.M.)