Vozač automobila je navodno "namerno velikom brzinom vozio unazad" i udario u grupu ljudi u gradu Evrou u Normandiji, usmrtivši jednu i povredivši pet osoba.

Užas u centru grada

Automobil je udario grupu ljudi u severnoj Francuskoj, pri čemu je jedan muškarac poginuo, a pet osoba je povređeno. Prema navodima tužilaštva, vozač je u ranim jutarnjim satima u subotu, posle svađe u vinskom baru, "namerno velikom brzinom vozio unazad u masu ljudi" u centru Evroa.

Muškarac u tridesetim godinama preminuo je na licu mesta. Dvojica muškaraca, starosti od 31 i 52 godine, zadobili su teške povrede i hospitalizovani su u kritičnom stanju.

Još dvojica pešaka, stari 34 i 58 godina, takođe su prevezeni u bolnicu, ali u nešto stabilnijem stanju. Pedesetogodišnja žena lakše je povređena.

Tok događaja

Prema lokalnom tužiocu Remiju Kutinu, oko 4 sata ujutro "osoba je otišla po vozilo" i potom "namerno velikom brzinom vozila unazad u masu ispred ugostiteljskog objekta".

Reakcija vlasti

- Izbio je sukob, usledilo je komešanje, a potom je vozilo udarilo u više osoba. Situacija se sada smirila. Istraga je u toku kako bi se utvrdile tačne okolnosti ove tragedije - rekao je gradonačelnik Evroa, Gij Lefran.

- Želim da izrazim najdublje saučešće i solidarnost sa porodicama žrtava i njihovim bližnjima. Takođe pohvaljujem brzu reakciju policije i hitnih službi koje su odmah obezbedile područje i pružile pomoć povređenima - dodao je on.

Istraga i hapšenje

Policija je isključila terorizam kao motiv. Tužilaštvo u Ivrou saopštilo je da je menadžer vinskog bara Winery na aveniji Vinstona Čerčila odlučio da zatvori lokal nakon što je izbila tuča između nekoliko osoba u blizini.

Kada se desetine ljudi našlo na ulici, neidentifikovani pojedinac je seo u automobil i velikom brzinom vozio unazad ka baru.