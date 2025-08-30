DŽEJ DI VENS: "Spreman sam da preuzmem funkciju predsednika SAD, ako se nešto dogodi Trampu"
Potpredsednik SAD Džej Di Vens izjavio je da je spreman da preuzme predsedničku dužnost u slučaju da se nešto dogodi američkom predsedniku Donaldu Trampu.
U velikom intervjuu za USA Today rekao je da je uveren da će predsednik Tramp odslužiti ostatak svog mandata i dodao da je, uprkos nedavnim pitanjima o njegovom fizičkom stanju, predsednik dobrog zdravlja.
Vidljiva modrica izazvala nagađanja o zdravlju
Tramp se nedavno pojavio u javnosti s potpuno vidljivom modricom na desnoj šaci, koju je mesecima prekrivao šminkom.
Još od februara, kada je modrica prvi put primećena, raste pritisak javnosti i kritike zbog, kako se tvrdi, "pokušaja Bele kuće da je prikrije".
Američka javnost nagađa šta bi modrica mogla da znači, na društvenim mrežama pominju se rak kože, terapije infuzijama, pa i hronična venska insuficijencija zbog primećenih natečenih članaka, piše People.
Vens: Tramp ima neverovatnu energiju
- Ima neverovatnu energiju. Iako je većina ljudi koji rade oko predsednika SAD mlađa od njega, on je zapravo osoba koja poslednja ide na spavanje, poslednji završava telefonske razgovore uveče, a prva je osoba koja se budi i telefonira ujutru - rekao je Vens u intervjuu.
Dodao je da se strašne tragedije dešavaju, ali da je uveren da je predsednik u dobroj formi, da će odslužiti ceo mandat i ostvariti velike stvari za američki narod.
- Ako se, ne daj Bože, dogodi neka tragedija, ne mogu da zamislim bolju obuku od one koju sam dobio u poslednjih 200 dana - naglasio je Vens.
Ustavna procedura
Prema 25. amandmanu Ustava SAD, potpredsednik preuzima dužnost predsednika ako on umre, podnese ostavku ili bude smenjen. To se u američkoj istoriji dogodilo devet puta.
(Kurir.rs/Večernji.hr/Preneo: V.M.)