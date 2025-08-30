"AKO SE, NE DAJ BOŽE, DOGODI NEKA TRAGEDIJA"

Potpredsednik SAD Džej Di Vens izjavio je da je spreman da preuzme predsedničku dužnost u slučaju da se nešto dogodi američkom predsedniku Donaldu Trampu.

U velikom intervjuu za USA Today rekao je da je uveren da će predsednik Tramp odslužiti ostatak svog mandata i dodao da je, uprkos nedavnim pitanjima o njegovom fizičkom stanju, predsednik dobrog zdravlja.

Vidljiva modrica izazvala nagađanja o zdravlju

Tramp se nedavno pojavio u javnosti s potpuno vidljivom modricom na desnoj šaci, koju je mesecima prekrivao šminkom.

Još od februara, kada je modrica prvi put primećena, raste pritisak javnosti i kritike zbog, kako se tvrdi, "pokušaja Bele kuće da je prikrije".

Američka javnost nagađa šta bi modrica mogla da znači, na društvenim mrežama pominju se rak kože, terapije infuzijama, pa i hronična venska insuficijencija zbog primećenih natečenih članaka, piše People.

Vens: Tramp ima neverovatnu energiju

- Ima neverovatnu energiju. Iako je većina ljudi koji rade oko predsednika SAD mlađa od njega, on je zapravo osoba koja poslednja ide na spavanje, poslednji završava telefonske razgovore uveče, a prva je osoba koja se budi i telefonira ujutru - rekao je Vens u intervjuu.

Dodao je da se strašne tragedije dešavaju, ali da je uveren da je predsednik u dobroj formi, da će odslužiti ceo mandat i ostvariti velike stvari za američki narod.

- Ako se, ne daj Bože, dogodi neka tragedija, ne mogu da zamislim bolju obuku od one koju sam dobio u poslednjih 200 dana - naglasio je Vens.

