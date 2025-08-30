Slušaj vest

Kamere su snimile jezivo ubistvo u Lavovu, gde je danas u Jevremovoj ulici brutalno likvidiran Andrij Parubij, ukrajinski političar koji je ranije bio predsednik skupštine.

Parubij, koji je igrao istaknutu ulogu u Evromajdanskoj revoluciji likvidiran je ispred jedne zgrade, a napadač mu je prišao s leđa!

Na snimku se vidi kako Parubij hoda ulicom, a onda muškarac sa žutim rancem, poput onih koje nose dostavljači hrane, prelazi ulicu i kreće da prati Parubija.

U sledećem trenutku osumnjičeni ubrzava korak i podiže ruku u kojoj najverovatnije drži oružje. Sekund kasnije drvo zaklanja kadar, a veruje se da je upravo tu ubica ispalio više hitaca u Parubija.

Sledeće što su kamere snimile jeste kako muškarac sa žutim rancem kreće da beži.

Na mestu zločina navodno je pronađeno čak sedam čaura!

Policija za sada nije komentarisala potencijalne osumnjičene ili motiv koji se krije iza ove brutalne likvidacije. U toku je potraga za napadačem, a oglasio se i predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski.