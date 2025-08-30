Slušaj vest

Protesti protiv migranata koji u sve većem broju nastavljaju da pristižu na evropsko tlo izbijaju na ulicama Engleske i Francuske, kao i nasilje, barikade, vatrometi i bes naroda pred očima policije. Da li se iza talasa nezadovoljstva krije očaj zbog siromaštva, nezaposlenosti i socijalne bede, ili ovo što gledamo znači da Evropa ulazi u najopasniju krizu poslednjih decenija, tema je o kojoj su vodili debatu gosti specijalne emisije "Puls Srbije vikend" na Kurir televiziji, Pavle Bihali, iz Stranka srpskih nacionalista, istoričar Nebojša Damjanović, prof. dr Dragan Petrović, naučni savetnik i reditelj Dragoslav Bokan.

Bokan: Englezi su postali žrtve liberalizma

Bokan je na samom početku istakao kontroverzan stav o nemirima na ulicama Engleske, ističući da ih posmatra sa uživanjem.

- Ovoga puta se stvar okrenula i oni prvi put mogu da se suoče sa posladicama svega onoga što su radili tokom čitavog 19. i 20. veka nekažnjeno. U Velikoj Britaniji je to negde kuvano i spremano i sad je došlo kod njih. Krenuli su da popuštaju, najpopularnije muško ime kod njih prošle godine je bilo Muhamed.

1/5 Vidi galeriju U EVROPU ILI U SMRT! Migranti rizikuju život da stignu do Zapada! Srpski carinici ostali bez teksta KADA SU IH OTKRILI NA OVOM MESTU! (FOTO) Foto: Uprava Carina

Zaključio je da su Englezi postali žrtve liberalne priče koju su sami pokrenuli.

- Ne mogu oni da se igraju primanja migranata u celu Evropu, a da oni ne budu žrtve toga, iako su bili brutalni na početku.

Petrović: Sve je počelo ekonomskim migracijama

Petrović je govorio o trendu doseljavanja koji je započet ekonomskim migracijama.

- Zapadno-evropske sile su dobijale veliki broj ljudi sa drugih kontinenta koji su se školovali, a najveći talas bio je tokom ekonomskih migracija. Masa njih je došla, a onda i njihove porodice. Dakle, imate nukleus i to se stalno širilo. Već smo svedoci velike polarizacije. To je pitanje koje je zapalilo čitavu Evropu.

Bihali: Ekstremisti nisu gladni, dolaze sa namerom

Bihali se osvrnuo na način na koji se njegova organizacija pre nekoliko godina bavila migrantima u Srbiji, a koje su mnogi tada posmatrali sa rezervom.

Foto: Kurir Televizija

- Postoji globalistička agenda koju su pokušali da proture i ovde u Srbiji. Ono što smo mi radili je aktivizam. Oni su imali svoj izlazni čas do 22, nakon toga su morali da se vrate u svoje kampove po zakonu, odnosno po sporazumu koji je potpisan. Kada ih nađemo van kampova, mi smo ih upućivali nazad u kampove.

Poručio je i da se njegov stav odnosi isključivo na ekstremiste.

- Što se tiče islamskih migranata, opasnost od njih će uvek postojati. Ne mislim na islam kao veru, već na ekstremiste. Nijedan od ekstremista koji je došao, nije došao jer nema šta da jede, već sa velikim novcem u džepu. Namere su jasne.

Damjanović: Migranti u Španiji neće naići na prepreke

Damjanović je istakao nezadovoljstvo prečestom upotrebom reči fašizam, ističući da ona ima svoje pravo značenje koje se i pokazalo tokom prošlog veka.

- Mislim da se reč fašizam olako upotrebljava. Nemački nacizam ima jaku rasističku komponentu, što italijanski nema.

Ukazao je na situaciju u Španiji, ističući da je ona trenutno jedna od država sa najotvorenijim stavom po pitanju migranata.

- Španska vlada je skinula sve prepreke, a oni su nekada bili bedem katoličkog hrišćanstva. U masama pozivaju stanovništvo iz određenih zemalja jer im treba jeftina radna snaga. Ima tu i evropske naivnosti. Bojim se da je u pitanju predvidiva budućnost.

