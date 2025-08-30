Slušaj vest

Pripadnici Izraelskih odbrambenih snaga (IDF) otkrili su spavaonice u Hamasovim tunelima ispod starog dela Gaze.

Tunel dužine jednog kilometra otkriven je tokom operacije koju je vodila 7. borbena brigada. Napravljen je i snimak tunela, koji je potom uništen.

Vojnici IDF pronašli su spavaonice koje su koristili teroristi Hamasa u jednom od njihovih terorističkih tunela u oblasti Zejtun, a koji su bili deo nedavno uništenog terorističkog kompleksa, saopštila je vojska.

Tunel dug jedan kilometar otkriven je tokom velike operacije koju je predvodila 7. brigada IDF. Nakon toga je uništen zajedničkim naporima inženjerijskih snaga brigade, Ratnog vazduhoplovstva i borbenih inženjeraca jedinice Jahalom.

1/5 Vidi galeriju Hamas tunel Foto: Printscreen/Youtube/NWS NEWS

Akcija je izvedena dok vojska pojačava svoju kampanju u Gazi, sprovodeći više racija na ključnim tačkama u Pojasu Gaze i izvodeći napade na ciljeve povezane sa terorizmom.

1/7 Vidi galeriju Rat Izraela i Hamasa Foto: AP Abdel Kareem Hana

Borbeni tim 188. oklopne brigade napredovao je u Kan Junisu i radi na uspostavljanju kontrole nad osom Magen Oz, koja bi mogla obezbediti strateški koridor u tom području, saopštio je IDF.

U oblasti Džabalije, 162. divizija nastavila je operacije čišćenja i uništila više mreža tunela. Takođe, na severu Pojasa Gaze, vojnici 401. oklopne brigade ubili su trojicu terorista koji su primećeni u blizini njihovih položaja.