Slušaj vest

Pripadnici Izraelskih odbrambenih snaga (IDF) otkrili su spavaonice u Hamasovim tunelima ispod starog dela Gaze.

Tunel dužine jednog kilometra otkriven je tokom operacije koju je vodila 7. borbena brigada. Napravljen je i snimak tunela, koji je potom uništen.

Vojnici IDF pronašli su spavaonice koje su koristili teroristi Hamasa u jednom od njihovih terorističkih tunela u oblasti Zejtun, a koji su bili deo nedavno uništenog terorističkog kompleksa, saopštila je vojska.

Tunel dug jedan kilometar otkriven je tokom velike operacije koju je predvodila 7. brigada IDF. Nakon toga je uništen zajedničkim naporima inženjerijskih snaga brigade, Ratnog vazduhoplovstva i borbenih inženjeraca jedinice Jahalom.

Hamas tunel Foto: Printscreen/Youtube/NWS NEWS

Akcija je izvedena dok vojska pojačava svoju kampanju u Gazi, sprovodeći više racija na ključnim tačkama u Pojasu Gaze i izvodeći napade na ciljeve povezane sa terorizmom.

Rat Izraela i Hamasa Foto: AP Abdel Kareem Hana

Borbeni tim 188. oklopne brigade napredovao je u Kan Junisu i radi na uspostavljanju kontrole nad osom Magen Oz, koja bi mogla obezbediti strateški koridor u tom području, saopštio je IDF.

U oblasti Džabalije, 162. divizija nastavila je operacije čišćenja i uništila više mreža tunela. Takođe, na severu Pojasa Gaze, vojnici 401. oklopne brigade ubili su trojicu terorista koji su primećeni u blizini njihovih položaja.

U gradu Gaza, IDF je započeo evakuaciju civila uoči zauzimanja grada. Prema navodima vojske, raseljeni civili usmeravaju se ka južnom delu Pojasa Gaze.

(Kurir.rs/Jerusalem post)

Ne propustitePlanetaIZRAELSKA VOJSKA PRONAŠLA TELA TAOCA: Vratili su ih iz Gaze
x06 AP Jehad Alshrafi.jpg
Politika"VRATITE IH KUĆI": Đurić sa predsednikom Kneseta o hitnoj potrebi oslobađanja talaca koje drži Hamas
Marko Đurić
PlanetaKLJUČA NA ULICAMA TEL AVIVA! Izraelska vojska otkrila zašto su gađali bolnicu u Gazi! Netanjahu: "To je tragični nesporazum" (FOTO/VIDEO)
a01 AP Julia Nikhinson.jpg
Planeta(UZNEMIRUJUĆE!) STRAVIČAN SNIMAK NAPADA NA BOLNICU U GAZI! Lekari i novinari vade ljude iz ruševina, a onda i njih pogađa izraelska raketa! (FOTO/VIDEO)
Gaza Bolnica