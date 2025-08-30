OVAKO IZGLEDAJU SPAVAONICE HAMASA: Pronašli su ih izraelski vojnici, pogledajte gde se nalaze (VIDEO)
Pripadnici Izraelskih odbrambenih snaga (IDF) otkrili su spavaonice u Hamasovim tunelima ispod starog dela Gaze.
Tunel dužine jednog kilometra otkriven je tokom operacije koju je vodila 7. borbena brigada. Napravljen je i snimak tunela, koji je potom uništen.
Vojnici IDF pronašli su spavaonice koje su koristili teroristi Hamasa u jednom od njihovih terorističkih tunela u oblasti Zejtun, a koji su bili deo nedavno uništenog terorističkog kompleksa, saopštila je vojska.
Tunel dug jedan kilometar otkriven je tokom velike operacije koju je predvodila 7. brigada IDF. Nakon toga je uništen zajedničkim naporima inženjerijskih snaga brigade, Ratnog vazduhoplovstva i borbenih inženjeraca jedinice Jahalom.
Akcija je izvedena dok vojska pojačava svoju kampanju u Gazi, sprovodeći više racija na ključnim tačkama u Pojasu Gaze i izvodeći napade na ciljeve povezane sa terorizmom.
Borbeni tim 188. oklopne brigade napredovao je u Kan Junisu i radi na uspostavljanju kontrole nad osom Magen Oz, koja bi mogla obezbediti strateški koridor u tom području, saopštio je IDF.
U oblasti Džabalije, 162. divizija nastavila je operacije čišćenja i uništila više mreža tunela. Takođe, na severu Pojasa Gaze, vojnici 401. oklopne brigade ubili su trojicu terorista koji su primećeni u blizini njihovih položaja.
U gradu Gaza, IDF je započeo evakuaciju civila uoči zauzimanja grada. Prema navodima vojske, raseljeni civili usmeravaju se ka južnom delu Pojasa Gaze.
