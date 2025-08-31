Slušaj vest

Muškarac star 56 godina preminuo je prirodnom smrću u garsonjeri koju je koristila prostitutka (58).

Nakon smrti, žena ga je obrisala vlažnim maramicama, obukla i zatim pobegla, zamolivši prolaznika da pozove hitnu pomoć.

Policajci su je ubrzo locirali i rekonstruisali ceo događaj.

Incident se dogodio pre dve noći, oko ponoći, u stanu u ulici Via Strinela u gradu Lakvila u Italiji. Telo 56-godišnjeg muškarca pronađeno je nakon što je prostitutka, kineska državljanka, napustila stan. Prema prvim nalazima istrage, muškarac je preminuo od bolesti, a isključena je svaka mogućnost nasilne smrti.

Pre nego što je pobegla, 58-godišnjakinja je pokušala da uredi telo - obrisala ga je maramicama i obukla. Na ulici je zaustavila 24-godišnjeg mladića iz Gvineje i zamolila ga da sa njenog telefona pozove hitnu pomoć. Potom je nastavila da beži, ali su je karabinjeri ubrzo pronašli.

Lekari hitne pomoći po dolasku su mogli samo da konstatuju smrt. U početku je postojala sumnja na ubistvo zbog bekstva žene, ali je istraga to brzo otklonila. U prostoriji nisu pronađeni tragovi droge ili supstanci koje bi mogle izazvati smrt. Tužilaštvo je naložilo obdukciju kako bi se definitivno potvrdio uzrok smrti i telo predalo porodici radi sahrane.