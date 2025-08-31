Slušaj vest

Najmanje troje ljudi je poginulo, a 94 je povređeno danas u zapadnom Egiptu kada je putnički voz izleteo iz šina, javile su vlasti.

To je najnovija u nizu železničkih nesreća u zemlji poslednjih godina.

Voz je iskočio iz šina dok je putovao za Kairo iz zapadne mediteranske provincije Matruh, na severnoj obali zemlje, saopštile su vlasti. Sedam vagona je ispalo iz šina, od kojih su se dva prevrnula.

Ministarstvo zdravlja je u odvojenom saopštenju objavilo broj nastradalih i dodalo da je 30 kola hitne pomoći poslato da prevezu povređene do bolnica.

Železničke vlasti su saopštile da je otvorena istraga kako bi se utvrdio uzrok nesreće.