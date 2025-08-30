Slušaj vest

Muškarac je preminuo nakon što je doživeo zdravstveni problem tokom vožnje u Diznilendu.

Oko 10 časova ujutro, u petak 29. avgusta, „strani posetilac je iznenada izgubio svest tokom vožnje na atrakciji Frozen Ever After“ u hongkonškom Diznilendu, saopštio je portparol zabavnog parka.

„Nakon što se čamac spremao da pristane, članovi osoblja su odmah pružili prvu pomoć i započeli reanimaciju (CPR)“, dodao je predstavnik.

Iako je posetilac „hitno prevezen kolima hitne pomoći u bolnicu North Lantau“, portparol Diznilenda je rekao da je turista preminuo „oko 11:30 u bolnici“.

Prema rečima portparola hongkonškog Diznilenda, članovi porodice su kasnije prijavili da je gost imao postojeće zdravstvene probleme.

„Duboko žalimo zbog smrti gosta i učiniće sve što je potrebno da pružimo pomoć njegovoj porodici. Naša početna istraga je pokazala da incident nije povezan sa bezbednošću same vožnje“, dodao je predstavnik parka.

Supruga preminulog je policiji rekla da je njen muž imao srčanu bolest i visok krvni pritisak, zbog kojih je morao redovno da se leči i ide na kontrolne preglede.

Preminuli muškarac - čiji identitet još nije objavljen - imao je 53 godine.

Vožnja Frozen Ever After u hongkonškom Diznilendu otvorena je u novembru 2023. godine.

Radi se o sporoj vožnji čamcem koja se nalazi u prvom tematskom delu parka posvećenom filmskoj franšizi Frozen.