OTAC NESTAO SA TROJE DECE PRE ČETIRI GODINE: Sada ih je snimila nadzorna kamera, nećete verovati čime se bave (VIDEO)
Novozelandska policija objavila je snimak nadzornih kamera koji navodno prikazuje begunca koji je nestao sa svoje troje dece pre više od tri godine.
Noćni snimak prikazuje dve osobe u odeći koja prekriva celo telo kako provaljuju u prodavnicu, a zatim se odvoze na kvadu. Policija veruje da su to Tom Filips i jedno od njegove dece.
Detektiv Endi Sonders je na konferenciji za novinare rekao da su begunci otišli sa nekim namirnicama.
Podsećanja radi, Filips je nestao sa svoje troje dece u decembru 2021. godine iz Marokopa, malog, izolovanog naselja u regionu Vaikato na Severnom ostrvu Novog Zelanda, a policija veruje da ih je odveo nakon što je izgubio zakonsko starateljstvo nad njima u korist njihove majke.
Od tada, potraga za Filipsom i decom Ember, Maverikom i Džejdom je u toku.
Policija je objavila najnoviji snimak u nadi da će neko iz lokalne zajednice prijaviti da ih je video.
Navodna provala sa snimka dogodila se u sredu u 2 sata ujutru po lokalnom vremenu u malom gradu Piopi na severu Novog Zelanda. Policija kaže da je Filips pokušao da opljačka istu prodavnicu u novembru 2023. godine, ali da nije uspeo.
„Naš glavni fokus je dobrobit troje dece koja su bila odsutna od kuće četiri godine“, dodao je Sonders.
Filips se suočava sa nizom optužbi, uključujući tešku pljačku, nanošenje teških telesnih povreda i nezakonito posedovanje vatrenog oružja.
Prošlog oktobra, Filips i deca su prvi put viđeni javno od svog nestanka, kada ih je grupa tinejdžera uočila kako planinare i snimila susret.
Policija kaže da deca godinama nisu bila u kontaktu sa drugim ljudima i da nisu dobila obrazovanje.
(Kurir.rs/BBC)