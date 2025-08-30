Slušaj vest

Novozelandska policija objavila je snimak nadzornih kamera koji navodno prikazuje begunca koji je nestao sa svoje troje dece pre više od tri godine.

Noćni snimak prikazuje dve osobe u odeći koja prekriva celo telo kako provaljuju u prodavnicu, a zatim se odvoze na kvadu. Policija veruje da su to Tom Filips i jedno od njegove dece.

Detektiv Endi Sonders je na konferenciji za novinare rekao da su begunci otišli ​​sa nekim namirnicama.

Podsećanja radi, Filips je nestao sa svoje troje dece u decembru 2021. godine iz Marokopa, malog, izolovanog naselja u regionu Vaikato na Severnom ostrvu Novog Zelanda, a policija veruje da ih je odveo nakon što je izgubio zakonsko starateljstvo nad njima u korist njihove majke.

Od tada, potraga za Filipsom i decom Ember, Maverikom i Džejdom je u toku.

Policija je objavila najnoviji snimak u nadi da će neko iz lokalne zajednice prijaviti da ih je video.

Navodna provala sa snimka dogodila se u sredu u 2 sata ujutru po lokalnom vremenu u malom gradu Piopi na severu Novog Zelanda. Policija kaže da je Filips pokušao da opljačka istu prodavnicu u novembru 2023. godine, ali da nije uspeo.

„Naš glavni fokus je dobrobit troje dece koja su bila odsutna od kuće četiri godine“, dodao je Sonders.

Tom FIlips Foto: Police

Filips se suočava sa nizom optužbi, uključujući tešku pljačku, nanošenje teških telesnih povreda i nezakonito posedovanje vatrenog oružja.

Prošlog oktobra, Filips i deca su prvi put viđeni javno od svog nestanka, kada ih je grupa tinejdžera uočila kako planinare i snimila susret.