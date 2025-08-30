Slušaj vest

U nesvakidašnjoj tragediji, koja se dogodila u Patrasu, u Grčkoj, žena (86) tragično je izgubila život u saobraćajnoj nesreći kada je sklonila sedmogodišnju devojčicu koja je usled sudara sa motociklom zadobila teže povrede.

Saobraćajna nesreća se dogodila sinoć kada je motocikl udario i odvukao 86-godišnju ženu i 7-godišnju devojčicu po imenu Marija. Žena, identifikovana kao Titika Vasilopulu je izgubila život na licu mesta, dok je mala Marija prebačena u Dečju bolnicu "Karamandaneio".

Kako je podelio otac devojčice, njegova 7-godišnjaki ćerka je spasena zahvaljujući 86-godišnjakinji, inače komšinici porodice, koji se često brinula o deci iz komšiluka.

- Baka je gurnula moju ćerku na ivičnjak i tako je dete spaseno. Ona se žrtvovala da spasi moju Mariju - rekao je Jorgos K., otac devojčice.

Na društvenim mrežama je podelio i fotografije sa mesta nesreće.

- Ovo je krv moje ćerke i nesrećne bake koja je žrtvovala svoj život da bi spasila moju sedmogodišnju ćerku. Incident se dogodio u 22 časa u južnom parku, na visini Maksimosa. Nesavesni vozač je vukao baku i moje dete. Baka je preminula na licu mesta, dok dete ima povrede. Svojim životom je spasila moju ćerku - napisao je, uz apel da se identifikuje vozač koji je učestvovao u nesreći.

Poznat stepen povreda - baka svojom žrtvom spasila malenu

Žena, koja nije bila rođaka već komšinica porodice, uživala je njihovo poverenje i vodila je decu u šetnju. Te kobne noći, bila je na mestu nesreće sa sedmogodišnjakom.

- Dete je u bolnici, traži baku koja ju je spasila. Kada je videla opasnost koja dolazi, bacila je dete na ivičnjak da bi je spasila. Da je nije gurnula u stranu, ubio bi moje dete. Iako nismo u srodstvu, moja deca su je volela, uvek ih je vodila u šetnju, a znali su da je zovu "baka" - dodao je otac.

Kako se navodi, devojčica ima prelom ruke na dva mesta, prelom butine, kontuziju vrata i modrice po telu, a nalazi se u lošem psihičkom stanju, jer "doziva baku" koja ju je spasila, kako je naveo otac.



Saobraćajna policija uhapsila je 46-godišnjeg vozača motocikla, koji je lakše povređen. Testiran je na prisustvo alkohola u krvi, prilikom čega je test bio negativan. Prema rečima očevidaca, on je prošao kroz crveno svetlo, a zatim ubrzao, pre nego što je udario stariju ženu i sedmogodišnjakinju.

- Postoje dokazi da je vozio prebrzo, kočio je sigurno 150 metara - rekli su očevici za tamošnje medije.

Istraga o uzroku nesreće je u toku.