Slušaj vest

Načelnik Glavne uprave Nacionalne policije u Lavovskoj oblasti, Aleksandar Šljahovski izjavio je danas da je ubistvo bivšeg predsednika ukrajinske Vrhovne rade Andreja Parubija bilo pažljivo isplanirano.

- Jasno je da je zločin veoma pažljivo isplaniran. I zločinac se veoma pažljivo pripremao za njegovo izvršenje - rekao je Šljahovski na brifingu za novinare.

Kako je naveo, u toku je analiza kamera za video nadzor duž rute prilaska i odlaska ubice, kao i identifikacija i ispitivanje svedoka i očevidaca kako bi se dobile potpune informacije koje bi pomogle u identifikaciji ubice.

On je odbio da navede više detalja.

Šljahovski je napomenuo da službenici za sprovođenje zakona istražuju da li je Andrej Parubij dobijao pretnje.

- Trenutno proučavamo i analiziramo ovo pitanje - rekao je.

U Lavovu je pokrenuta specijalna policijska operacija Sirena zbog ubistva bivšeg predsedavajućeg Vrhovne rade, objavila je kancelarija državnog tužilaštva na svom Telegram kanalu.

Likvidacija Andrija Parubija u Lavovu Foto: Printscreen/Telegram

Prema preliminarnim podacima, danas je u Lavovu nepoznati muškarac ispalio osam hitaca na političara, nakon čega je Parubij preminuo na licu mesta.

Pozivajući se na neimenovane izvore u agencijama za sprovođenje zakona novinar Vitalij Glagola je objavio na svom Telegram kanalu da je političara ubila osoba prerušena u kurira Glova.

(Kurir.rs/Ukrinform)

Ne propustitePlanetaKAMERA SNIMILA BRUTALNU LIKVIDACIJU! Evo kako je ubijen bivši predsednik skupštine Ukrajine! Napadač mu dotrčao s leđa, a onda hici u potiljak! (FOTO/VIDEO)
Untitled-1-Recovered-Recovered.jpg
PlanetaLIKVIDIRAN UKRAJINSKI POLITIČAR U LAVOVU! Bio nacionalista, rušio Janukoviča, HITNO se oglasio Zelenski! U toku je potera za ubicom (FOTO)
andri.jpg
PlanetaGORE RUSKE NAFTNE RAFINERIJE! "Ukrajinska taktika na pragu da izazove krizu u Rusiji?!" (FOTO/VIDEO)
naftna rafinerija
PlanetaTRAMP ŠALJE PRIVATNU VOJSKU U UKRAJINU?! "To je efikasno sredstvo za odvraćanje Putina" (FOTO)
putin-tramp-ilustracija.jpg