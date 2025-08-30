Slušaj vest

Načelnik Glavne uprave Nacionalne policije u Lavovskoj oblasti, Aleksandar Šljahovski izjavio je danas da je ubistvo bivšeg predsednika ukrajinske Vrhovne rade Andreja Parubija bilo pažljivo isplanirano.

- Jasno je da je zločin veoma pažljivo isplaniran. I zločinac se veoma pažljivo pripremao za njegovo izvršenje - rekao je Šljahovski na brifingu za novinare.

Kako je naveo, u toku je analiza kamera za video nadzor duž rute prilaska i odlaska ubice, kao i identifikacija i ispitivanje svedoka i očevidaca kako bi se dobile potpune informacije koje bi pomogle u identifikaciji ubice.

On je odbio da navede više detalja.

Šljahovski je napomenuo da službenici za sprovođenje zakona istražuju da li je Andrej Parubij dobijao pretnje.

- Trenutno proučavamo i analiziramo ovo pitanje - rekao je.

U Lavovu je pokrenuta specijalna policijska operacija Sirena zbog ubistva bivšeg predsedavajućeg Vrhovne rade, objavila je kancelarija državnog tužilaštva na svom Telegram kanalu.

Prema preliminarnim podacima, danas je u Lavovu nepoznati muškarac ispalio osam hitaca na političara, nakon čega je Parubij preminuo na licu mesta.