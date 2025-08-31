Slušaj vest

Ukrajinska vojskaoslobodila je selo Mirne kod Kupjanskau Harkovskoj oblasti, prema ažuriranim mapama DeepState-a objavljenim 29. avgusta. Te pozicije su ranije omogućavale ruskim trupama da kontrolišu put koji vodi u grad Kupjansk, oko 104 kilometra istočno od Harkova, regionalnog centra, piše Kijev independent.

Potvrda oslobođenja

Oslobođenje je potvrdio Viktor Trehubov, portparol Dnjeparske operativno-strateške grupe.

- Za sada su Rusi potisnuti iz Mirnog. Nema informacija o ranjenim ili poginulim ruskim vojnicima. Naše snage nastavljaju da napreduju - rekao je Trehubov za medij Suspilne 30. avgusta.

Humanitarna kriza u Kupjansku

Ovaj razvoj događaja dolazi dok stanovnici Kupjanska i dalje podnose teške humanitarne uslove usled stalnih ruskih napada.

Dana 25. avgusta, Andrij Besedin, načelnik vojno-civilne administracije grada Kupjanska, rekao je da grad nema struju, gas, ni tekuću vodu zbog svakodnevnih udara vođenim bombama, artiljerijom, višecevnim raketnim sistemima i FPV dronovima.

- Nažalost, u Kupjansku danas nema struje, gasa, ni vode, a obnova je nemoguća zbog intenziteta granatiranja i razaranja koje (ruske trupe) svakodnevno nanose - rekao je Besedin za Novyny.LIVE.

Prema njegovim rečima, u gradu je ostalo oko 1.800 civila, u poređenju sa populacijom od oko 30.000 pre invazije.

Posebno teški uslovi na desnoj obali

Uslovi su naročito teški na desnoj obali grada, gde je oko 870 stanovnika zarobljeno bez pristupa osnovnim uslugama.

- Oni žive u gotovo nehumanim uslovima. Ne možemo im obezbediti nikakve administrativne ili socijalne usluge - rekao je Besedin.

Lokalne vlasti uspevaju da održe ključne usluge samo u Pristinskom okrugu, koji obuhvata devet manjih naselja unutar Kupjanske zajednice.

