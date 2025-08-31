Slušaj vest

Ruski predsednik Vladimir Putinovog doputovao je u Kinu u važnu posetu svom najvećem savezniku Si Đinpingu, u trenutku ključnom za pregovore o Ukrajini.

On je doputovao u kineski severni lučki grad Tjenđin kako bi prisustvovao velikom regionalnom bezbednosnom samitu, preneli su kineski i ruski državni mediji.

Snimci ruske novinske agencije TASS prikazuju Vladimira Putina kako izlazi na crveni tepih, gde su ga na pisti dočekali visoki gradski zvaničnici.

Tokom posete, koja će trajati četiri dana, što je neuobičajeno dugo za ruskog lidera, Putin će prisustvovati samitu Šangajske organizacije za saradnju, održati razgovore sa Si Đinpingom i učestvovati na vojnoj paradi povodom Dana pobede u Pekingu, kojom se obeležava 80 godina od pobede nad Japanom u Drugom svetskom ratu. Na paradi će Putin biti počasni gost uz severnokorejskog lidera Kim Džong Una, kao i lideri Irana i Kube.

Usklađivanje stavova o Ukrajini

Analitičari smatraju da će ključna tema razgovora Putina i Sija biti usklađivanje stavova o ratu u Ukrajini.

- Važno je vreme da razgovaraju o tome kuda rat ide i kolika je verovatnoća da će uskoro stati - rekao je Aleksandar Gabujev, direktor Karnegi centra za Rusiju i Evroaziju.

On je dodao da Moskva želi da zna da li može očekivati dodatnu pomoć Kine i kako bi Peking reagovao ako bi SAD zatražile od Kine da izvrši pritisak na Rusiju, piše Gardijan.

Kina kao ekonomska linija spasa

Kinase tokom rata u Ukrajini pokazala kao ključna ekonomska podrška Rusiji, dok Kijev sve otvorenije optužuje Peking da direktno pomaže ruski ratni napor.

Bilateralna trgovina dostigla je više od 240 milijardi dolara prošle godine, što je dve trećine više nego pre invazije 2022. Kina je sada glavni kupac ruske nafte i uglja, a uskoro će prestići Evropu i kao glavno tržište za ruski prirodni gas.

Putin će u Pekingu nastojati da preokrene nedavni pad izvoza nafte u Kinu, a očekuje se i razgovor o gasovodu "Snaga Sibira-2" i proširenju postojećih naftovoda.

Vojna saradnja i zabrinutost Zapada

Razgovori će verovatno obuhvatiti i jačanje vojne saradnje Moskve i Pekinga, što zabrinjava zapadne vlade.

Iako Kina ne pruža direktnu vojnu pomoć, američki zvaničnici tvrde da Peking obezbeđuje oko 70% mašina i 90% poluprovodnika koji su Rusiji potrebni za obnovu ratne industrije. Zauzvrat, Kina navodno dobija pristup osetljivim odbrambenim tehnologijama.

Simbolika vojne parade u Pekingu

Putin će 3. septembra sedeti pored Sija na vojnoj paradi na Trgu Tjenanmen, što će podsećati na proslavu Dana pobede 9. maja u Moskvi, gde je kineski lider bio počasni gost dok su kineski vojnici marširali Crvenim trgom.

Analitičari kažu da, kao i u Rusiji, kineske proslave pobede služe učvršćivanju statusa velike sile.

- Rusija i Kina dele sličan pogled na istoriju, videći sebe kao pobednike tokom Drugog svetskog rata. Taj osećaj zajedničke sudbine danas je temelj njihovog partnerstva - rekao je Vasilij Kašin iz Instituta za dalekoistočne studije Ruske akademije nauka.

Odnosi sa Severnom Korejom

Kimovo prisustvo u Pekingu moglo bi da pomogne u ublažavanju napetosti zbog sve čvršćeg savezništva Moskve i Pjongjanga, koje izaziva nelagodu u Kini.

Severna Koreja je poslala hiljade vojnika kao vojnu podršku Rusiji, dok je zauzvrat dobila naprednu raketnu tehnologiju i dronove.

- Sudeći po Kimovom pozivu u Peking, Kina traži načine da obnovi odnose sa Severnom Korejom - rekao je Kašin.

Stav Vašingtona i Trampove administracije

Posetu će pažljivo pratiti u Vašingtonu, gde administracija Donalda Trampa pokušava da oslabi veze Moskve i Pekinga. Ipak, analitičari smatraju da su nade u takav scenario nerealne.

- Odnosi Rusije i Kine uvek će biti bliski. Scenario u kojem bi se Rusija okrenula protiv Kine ili Kina protiv Rusije, nemoguć je - ističe Kašin.

Oprezni pristup Pekinga

Iako bi Kina želela da vidi kraj rata u Ukrajini, analitičari kažu da Peking nema interesa da ubrzava mirovne pregovore.

- Kina jasno vidi male izglede za mir i ne oseća potrebu da ubrzava razgovore. To joj i odgovara, jer može da nastavi s imitacijom diplomatije bez pravih koraka - zaključuje Gabujev.

Ko sve od lidera dolazi u Peking?

Sastanak se održava svega nekoliko dana uoči velike vojne parade u Pekingu, čija će poruka biti drugačija – predstavljanje brzog razvoja kineske vojne moći.

Parada će okupiti lidere poput severnokorejskog Kim Džong Una i vladara Mjanmara Min Aung Hlajnga, tu će biti predsednik Srbije Aleksandar Vučić i premijer Slovačke Robert Fico, piše CNN.

Među liderima koji su već stigli u Tjenđin nalazi se i indijski premijer Narendra Modi.

Šangajska organizacija za saradnju (SCO)