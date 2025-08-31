UDARNO! Ukrajinska vojska opkolila ruske snage kod Dobropilja
Ukrajinska vojskaopkolila je ruske snage u blizini Dobropilja, izjavio je vojni portparol Viktor Trehubov.
- Ruske jedinice koje su napredovale prema Dobropilji su odsečene i okružene - rekao je Trehubov.
Situacija u Donjeckoj oblasti
Dobropilja, grad u Donjeckoj oblasti u Ukrajini, nalazi se u okrugu Pokrovsk, gde se trenutno vode najžešće borbe. Prema nekim procenama, Rusija je koncentrisala više od 110.000 vojnika kako bi zauzela Pokrovsk.
Rusija pojačala kopnene napade
Tokom teških borbi, ukrajinske snage su prošle nedelje uspele da povrate kontrolu nad nekoliko mesta kod Pokrovska, uključujući selo Novomihajlivka. Ranije ovog meseca, izveštaji su ukazivali na to da ruske snage napreduju prema autoputu Dobropilja-Kramatorsk.
Glavni štab ukrajinskih oružanih snaga 12. avgusta opisao je situaciju kao "složenu i dinamičnu", naglašavajući da su ukrajinske snage odgovorile "efikasnim merama", zaustavljajući rusko napredovanje u tom području.
Pojačani napadi uprkos diplomatiji
Poslednjih meseci Rusija je pojačala kopnene napade u istočnoj Ukrajini, uprkos diplomatskim naporima predvođenim SAD za okončanje rata.
(Kurir.rs/Kyiv Independent/Preneo: V.M.)