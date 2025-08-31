Slušaj vest

Ukrajinska vojskaopkolila je ruske snage u blizini Dobropilja, izjavio je vojni portparol Viktor Trehubov.

- Ruske jedinice koje su napredovale prema Dobropilji su odsečene i okružene - rekao je Trehubov.

1/14 Vidi galeriju Evakuacija ukrajinskih civila iz grada Dobropilja u Donbasu kojem se približava ruska vojska Foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia, Diego Herrera Carcedo / AFP / Profimedia

Situacija u Donjeckoj oblasti

Dobropilja, grad u Donjeckoj oblasti u Ukrajini, nalazi se u okrugu Pokrovsk, gde se trenutno vode najžešće borbe. Prema nekim procenama, Rusija je koncentrisala više od 110.000 vojnika kako bi zauzela Pokrovsk.

1/11 Vidi galeriju Ukrajinski snajperista iz jednice "Duh" sa rekordne razdaljine od 4.000 metara ubio dva ruska vojnika jednim hicem kod Pokrovska Foto: Telegram/БУТУСОВ ПЛЮc

Rusija pojačala kopnene napade Tokom teških borbi, ukrajinske snage su prošle nedelje uspele da povrate kontrolu nad nekoliko mesta kod Pokrovska, uključujući selo Novomihajlivka. Ranije ovog meseca, izveštaji su ukazivali na to da ruske snage napreduju prema autoputu Dobropilja-Kramatorsk.

Glavni štab ukrajinskih oružanih snaga 12. avgusta opisao je situaciju kao "složenu i dinamičnu", naglašavajući da su ukrajinske snage odgovorile "efikasnim merama", zaustavljajući rusko napredovanje u tom području.

1/9 Vidi galeriju Borbe kod Pokrovska Foto: Printskrin X

Pojačani napadi uprkos diplomatiji