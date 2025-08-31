Slušaj vest

Ukrajinska vojskaopkolila je ruske snage u blizini Dobropilja, izjavio je vojni portparol Viktor Trehubov.

- Ruske jedinice koje su napredovale prema Dobropilji su odsečene i okružene - rekao je Trehubov.

Evakuacija ukrajinskih civila iz grada Dobropilja u Donbasu kojem se približava ruska vojska Foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia, Diego Herrera Carcedo / AFP / Profimedia

Situacija u Donjeckoj oblasti

Dobropilja, grad u Donjeckoj oblasti u Ukrajini, nalazi se u okrugu Pokrovsk, gde se trenutno vode najžešće borbe. Prema nekim procenama, Rusija je koncentrisala više od 110.000 vojnika kako bi zauzela Pokrovsk.

Ukrajinski snajperista iz jednice "Duh" sa rekordne razdaljine od 4.000 metara ubio dva ruska vojnika jednim hicem kod Pokrovska Foto: Telegram/БУТУСОВ ПЛЮc

Rusija pojačala kopnene napade

Tokom teških borbi, ukrajinske snage su prošle nedelje uspele da povrate kontrolu nad nekoliko mesta kod Pokrovska, uključujući selo Novomihajlivka. Ranije ovog meseca, izveštaji su ukazivali na to da ruske snage napreduju prema autoputu Dobropilja-Kramatorsk.

Glavni štab ukrajinskih oružanih snaga 12. avgusta opisao je situaciju kao "složenu i dinamičnu", naglašavajući da su ukrajinske snage odgovorile "efikasnim merama", zaustavljajući rusko napredovanje u tom području.

Borbe kod Pokrovska Foto: Printskrin X

Pojačani napadi uprkos diplomatiji

Poslednjih meseci Rusija je pojačala kopnene napade u istočnoj Ukrajini, uprkos diplomatskim naporima predvođenim SAD za okončanje rata.

(Kurir.rs/Kyiv Independent/Preneo: V.M.)

Ne propustitePlanetaPUTIN STIGAO U KINU, DOČEKAN KAO CAR! Si mu priredio veličanstveni CRVENI TEPIH! Stižu i drugi lideri, ovo je plan! (FOTO/VIDEO)
222.jpg
PlanetaUKRAJINSKA VOJSKA NAPREDUJE! Oslobođeno strateško mesto u Harkovskoj oblasti! (MAPA)
ukrajina.jpg
Planeta"ZLOČIN JE PAŽLJIVO ISPLANIRAN": Oglasila se policija zbog brutalne likvidacije bivšeg predsednika skupštine Ukrajine (FOTO)
andrej-parubij.jpg
PlanetaGORE RUSKE NAFTNE RAFINERIJE! "Ukrajinska taktika na pragu da izazove krizu u Rusiji?!" (FOTO/VIDEO)
naftna rafinerija