SVE JE BUKNULO ZA TILI ČAS

Jedan od najsmrtonosnijih požara u poslednje vreme na Kipruizazvala je cigaretabačena pored planinskog puta, pokazao je izveštaj američkih stručnjaka.

Izveštaj Biroa za alkohol, duvan, oružje i eksplozive (ATF) zaključio je da je "slučajan" uzrok požara bila "nepažljivo bačena cigareta koja je došla u kontakt sa suvom vegetacijom", piše Dejli mejl.

Razmere katastrofe

Požar u julu, u blizini primorskog grada Limasola, odneo je život dve osobe, uništio 700 objekata i spalio površinu veću od 40 kvadratnih kilometara.

ATF je naveo da je pretraga područja gde je požar prvobitno izbio otkrila nekoliko opušaka cigareta pored puta koji povezuje planinska sela Malija i Arsos.

Povoljni uslovi za požar

Istraživači su istakli da su to bili "ekstremno povoljni uslovi za bilo kakvu paljevinu, uključujući i paljenje od nepažljivo odbačenih materijala za pušenje".

Snažan vetar, niska vlažnost i temperature do 39°C učinili su verovatnoću izbijanja požara stopostotnom, prema stručnjacima koji su takođe uzeli u obzir izjave svedoka, video i fotografije, kao i informacije kiparske Vatrogasne službe.

Istraga i intervencija

ATF tim je posetio ostrvo u istočnom Mediteranukako bi sproveo desetodnevnu istragu po zahtevu predsednika Nikosa Hristodulidisa.

Više od 250 vatrogasaca i 14 aviona borilo se da obuzda požar koji je buktao na više frontova po brdovitom terenu tokom dva dana.

Vlada je tada navela da je kombinacija jakog vetra, visokih temperatura i veoma suve klime, posle tri zime sa minimalnim padavinama, stvorila savršenu situaciju za izbijanje požara.

Poginulo dvoje starijih ljudi

Stariji par je nastradao dok je pokušavao da pobegne od brzo širećih požara u svom automobilu, koji su vatrogasci pronašli pored planinskog puta koji vodi ka Limasolu.

Klimatske promene čine požare mnogo gorim

Objavljivanje ATF izveštaja poklopilo se sa studijom koja pokazuje kako klimatske promene, koje izazivaju ekstremne temperature i smanjenje padavina, čine da požari u Turskoj, Grčkoj i na Kipru ove godine budu mnogo gori nego ranije.

Studija World Weather Attribution navodi da su požari koji su odneli 20 života, primorali 80.000 ljudi na evakuaciju i uništili više od milion hektara (2,47 miliona jutara) u 2025. bili za 22% intenzivniji - najgora godina po požarima ikad zabeležena u Evropi.

Naučnici dugo upozoravaju da sagorevanje fosilnih goriva čini ekstremne vremenske događaje, poput talasa vrućine, verovatnijim i intenzivnijim.