Kako piše finski medij Yle, svastike (kukasti krstovi)biće uklonjeni sa zastava jedinica Ratnog vazduhoplovstva Finskekao deo reforme zastava, izjavio je novi komandant Karelske eskadrile, pukovnik Tomi Bohм. Tačan raspored uklanjanja još nije poznat.

Finska uklanja kukaste krstove sa svojih vojnih zastava

Razlog planirane promene

Pukovnik Bohм navodi da je plan uklanjanja svastika rezultat spoljnog pritiska. Ratno vazduhoplovstvo se našlo u neprijatnim situacijama, na primer prilikom saradnje sa američkim partnerima.

- Mi bismo mogli da koristimo ovu zastavu, ali ponekad mogu nastati neprijatne situacije sa stranim gostima. Možda je mudro živeti u skladu sa vremenom - rekao je Bohм.

Reforma zastave je u toku

Prema rečima Bohма, u Ratnom vazduhoplovstvu Finske trenutno se sprovodi reforma zastave, u okviru koje je uklanjanje kukastih krstova glavna tema. On je lično učestvovao u pripremi ove promene.

Generalštab Ratnog vazduhoplovstva Finske već je ranije uklonio kukasti krst iz upotrebe. Bohм ne može da precizira kada će kukasti krstovi biti uklonjeni sa zastava jedinica, ali se nada da će se to desiti za vreme njegovog komandovanja.

- Svet se promenio i živimo u skladu sa vremenom. Nije bilo političkog pritiska da se ovo uradi - dodao je Bohм.

Istorijat svastike u finskom Ratnom vazduhoplovstvu

Svastikaje uvedena u upotrebu 1918. godine i korišćena je na avionima do 1945. godine. Na zastavama se pojavila tokom 1950-ih.

Na globalnom nivou, kukasti krst je uglavnom osuđivani simbol, najčešće dovođen u vezu sa Nemačkom Adolfa Hitlera.