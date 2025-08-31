Slušaj vest

Neimenovani palestinski izvor je za portal Al-Arabiya izjavio da je portparol oružanog krila Hamasa, Abu Obeida, ubijen u izraelskom napadu dan ranije.

Izvor je naveo da je Izraelciljao stan u Gaziu kojem je, prema izveštajima, boravio Abu Obeida, portparol brigada Ezedin al-Kasam. Dodao je da su svi koji su se nalazili u stanu poginuli.

Potvrda smrti

Izvor je za list rekao da su članovi Abu Obeidine porodice i lideri brigada al-Kasam potvrdili njegovu smrt nakon pregleda tela.

Al Arabiya je u subotu izvestila da je izraelski napad bio usmeren na Abu Obeidu, pozivajući se na izraelske medije.

Abu Obeida, ubijeni portparol Hamasa Foto: Youtube/AlJazeera Arabic قناة الجزيرة/BackStageProd

Smrt vođe Hamasa Mohameda Sinvara

Palestinska militantna grupa Hamas je u subotu potvrdila smrt svog vojnog komandanta za Gazu, Mohameda Sinvara, nekoliko meseci nakon što je Izrael tvrdio da ga je ubio u napadu u maju, piše Al-Arabiya.

Jahja Sinvar, ubijeni vođa Hamasa Foto: AP John Minchillo

Hamasnije pružio detalje o Sinvarovoj smrti, ali je objavio fotografije njega i drugih lidera grupe, opisujući ih kao "mučenike".

Mohamed Sinvar je bio mlađi brat Jahje Sinvara, šefa frakcije koji je bio jedan od glavnih organizatora napada na Izrael 7. oktobra 2023. godine, a kojeg je Izrael ubio u borbi godinu dana kasnije. Sinvar je postao jedan od najviših lidera grupe posle smrti svog brata.

Mohamed Sinvar, ubijeni brat Jahje Sinvara Foto: Screenshot

Naslednik Abu Obeide

Potvrđena smrt Abu Obeide ostavlja njegovog bliskog saradnika Izadina Hadada, koji trenutno nadgleda operacije u severnoj Gazi, na čelu oružanog krila Hamasa širom enklave.

Pronađeno telo izraelskog taoca Idana Štivija

Podsetimo, Izraelske odbrambene snage (IDF) i obaveštajna služba Šin Bet pronašle su telo taoca Idana Štivija tokom operacije u Pojasu Gaze, saopštio je premijer Benjamin Netanjahu.

IDF je u petak saopštila da su pronađena tela ubijenog Ilana Vajsa, kao i još jednog taoca čiji identitet nije naveden, preneo je Tajms of Izrael.

Ubijeni Izraelac Idan Štivi Foto: HONS/The Hostages Families Forum Headquarters





Identifikovani ostaci talaca vraćeni u Izrael

- Specijalna operacija u Pojasu Gaze rezultirala je vraćanjem tela pokojnog Idana Štivija - navodi se u saopštenju kancelarije Benjamina Netanjahua.

Pronađeni i ostaci Ilana Vajsa

Izraelska vojska je u petak saopštila da je pronašla telo Ilana Vajsa i ostatke još jednog taoca, čije ime nije objavljeno.

- Posle završetka procesa identifikacije u Institutu za forenzičku medicinu, večeras je odobreno da se objavi njegovo vraćanje u Izrael - dodala je kancelarija izraelskog premijera.

Tragična smrt na muzičkom festivalu

Idan Štivi je imao 28 godina kada je ubijen 7. oktobra 2023. na muzičkom festivalu Nova, gde je bio prisutan kao fotograf kada je festival napadnut od strane militanata pod vođstvom Hamasa, piše Al-Arabiya.

Pokušao je da pobegne sa mesta događaja sa dvojicom prijatelja, ali je izgubio kontrolu nad autom i udario u drvo. Automobil je pronađen prepun metaka.

Njegova porodica je godinu dana gajila nadu da je živ, pre nego što su vlasti, na dan pred prvu godišnjicu napada, obavestile da je mladić ubijen na festivalu.

Kompleksna spasilačka operacija

Izraelska vojska je u subotu saopštila da su tela Štivija i Vajsa pronađena u "kompleksnoj spasilačkoj operaciji".

Grupa "Forum porodica talaca i nestalih" saopštila je da vraćanje tela Idana Štivija predstavlja "zatvaranje kruga i ispunjenje osnovne obaveze države Izrael prema svojim građanima“.

Izraelske snage granatirale predgrađa Gaze

Izraelske snage granatirale su predgrađa Gaze tokom noći sa zemlje i iz vazduha, uništavajući kuće i terajući porodice da napuste područje, u momentu kada je Benjamin Netanijahu u nedelju sazvao bezbednosni kabinet kako bi razmatrao plan zauzimanja grada.

Žrtve među civilima

Lokalne zdravstvene vlasti saopštile su da je tokom dejstva izraelske artiljerije i vazdušnih udara ubijeno najmanje 18 ljudi u nedelju, uključujući 13 osoba koje su pokušale da dođu do hrane u blizini humanitarne lokacije u centralnom delu Pojasa Gaze, kao i najmanje dve osobe u jednoj kući u Gazi. Portparol izraelske vojske izjavio je da se izveštaji trenutno proveravaju.

Napadi na četvrt Šeik Radvan

Stanovnici Šeik Radvana, jedne od najvećih četvrti Gaze, rekli su da je teritorija tokom subote i nedelje bila pod izraelskom artiljerijskom i vazdušnom paljbom, zbog čega su porodice morale da potraže sklonište u zapadnim delovima grada.

Eskalacija izraelskih operacija

Izraelska vojska postepeno je pojačavala operacije oko Gaze poslednje tri nedelje, a u petak je okončala privremene pauze koje su omogućavale dostavu pomoći, proglašavajući područje "opasnom zonom borbi".