Prema izveštaju dopisnika RIA Novosti, u Belorusiji su započele vojne vežbe Organizacije ugovora o kolektivnoj bezbednosti (ODKB)pod nazivima "Interakcija-2025", "Potraga-2025" i "Ešalon-2025".

Učesnici i resursi

U manevrima učestvuju kontingenti kolektivnih snaga Belorusije, Kazahstana, Kirgistana, Rusije i Tadžikistana. Angažovano je više od dve hiljade vojnika, 450 jedinica oružja i tehnike, uključujući devet aviona i helikoptera, kao i više od 70 bespilotnih letelica.

Ceremonija otvaranja

Ceremonija otvaranja održana je u memorijalnom kompleksu "Oslobodiocima Vitebska" i na Trgu pobede u tom gradu.

Učesnici ceremonije su: šef Generalštaba i prvi zamenik ministra odbrane Belorusije, general-major Pavel Muravejko; načelnik Zajedničkog štaba ODKB-a, heroj Rusije, general-pukovnik Andrej Serđukov; predsednik izvršnog komiteta Vitebske oblasti, Aleksandar Subotin; komandant vežbe "Interakcija-2025", general-major Vadim Denisenko; rukovodilac manevra "Ešalon-2025", prvi zamenik načelnika logistike beloruske vojske, general-major Aleksandar Mosolov.

Polaganje venaca

Jutros je delegacija vojnika zemalja članica ODKB-a i radnih organa organizacije položila je cveće na spomenik "Padobrancima svih generacija".