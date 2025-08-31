Slušaj vest

Izraelska vojska saopštila je u petak da su njene snage tokom noći izvele racije u južnoj Siriji, pri čemu je uhapšeno nekoliko osumnjičenih za planiranje napada na izraelske trupe duž severne granice. Tokom operacije zaplenjeno je i oružje.

Uloga izraelskih jedinica

Prema navodima IDF-a, racije su sproveli pripadnici 226. brigade pod komandom 210. divizije, uz podršku terenskih istražitelja iz Jedinice 504. Snage divizije ostale su raspoređene u toj oblasti "kako bi sprečile pokušaje terorističkih grupa da se učvrste i kako bi zaštitile izraelske civile".

Sirijski državni mediji naveli su da su vojnici otkrili nadzorne i prislušne uređaje u tom području, što je izazvalo izraelske napade dronovima u kojima je, prema navodima, poginulo najmanje osam vojnika 44. divizije sirijske vojske.

Dalji napadi i optužbe

Tokom naredna 48 sata Izrael je optuživan da je nastavio da gađa lokaciju kako bi sprečio slanje pojačanja, a zatim je izveo teže vazdušne napade na obližnje vojne objekte.

Sirijska opservatorija za ljudska prava (SOHR) sa sedištem u Velikoj Britaniji saopštila je da su u deset izraelskih udara pogođeni položaji blizu prostora Međunarodnog sajma u Damasku, gde je predsednik Ahmed al-Šara prisustvovao izložbi.

Helikoptersko iskrcavanje

Sirijski mediji takođe su preneli da su izraelski helikopteri iskrcali desetine vojnika u blizini planine Mana, nekadašnje iranske baze PVO koja je sada pod kontrolom sirijske vojske.

Vojnici su navodno delovali više od dva sata pre nego što su se povukli bez većeg sukoba. Sirijsko Ministarstvo spoljnih poslova osudilo je racije kao "grubo kršenje2 njenog suvereniteta i međunarodnog prava.

Retki izraelski komentari

Izrael retko javno komentariše ovakve operacije, ali je ministar odbrane Izrael Kac u četvrtak na mreži Iks napisao da "naše snage deluju danju i noću na svim frontovima radi bezbednosti Izraela", što je široko shvaćeno kao indirektno priznanje.

"Kampanja između ratova"

Tokom protekle decenije Izrael sprovodi ono što naziva "kampanjom između ratova", ciljajući položaje u Siriji povezane s Iranom i sirijskim državnim snagama, najčešće bez javnog priznanja.