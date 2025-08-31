NE NAZIRE SE KRAJ SUKOBU

NE NAZIRE SE KRAJ SUKOBU

Slušaj vest

Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski održao je sastanak sa glavnim komandantom Oružanih snaga Oleksandrom Sirskim. Prema njegovoj izjavi na Telegramu, planirani su novi dalekometni udari duboko na teritoriji Rusije, piše RBC-Ukraine.

Izveštaj sa fronta - najteže borbe kod Pokrovska

Zelenski je čuo izveštaj sa linije fronta. Glavna pažnja je usmerena na pravac Pokrovska, gde ruska vojska ulaže najveće napore i samim tim trpi najteže gubitke.

1/10 Vidi galeriju Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski obišao je ukrajinske snage na liniji fronta u Pokrovsku gde se vode žestoke borbe za grad. Foto: Printscreen

Prema rečima ukrajinskog predsednika, samo u prvih osam meseci 2025. godine Rusija je izgubila više od 290.000 vojnika - poginulih ili teško ranjenih na frontu. Najveći gubici zabeleženi su u Donjeckoj oblasti, a ruske snage nisu uspele da ostvare nijedan od svojih strateških ciljeva.

- Na pojedinim delovima fronta trenutno sprovodimo mere stabilizacije. Zahvalan sam svakoj jedinici koja obezbeđuje popunu ukrajinskog "fonda za razmenu", svake nedelje vidimo rezultate - dodao je Zelenski.

Analiza situacije u drugim pravcima

Zelenski i Sirski analizirali su i stanje na zaporoškom pravcu, planove ruskih snaga, kao i situaciju na granici sa Sumskom oblasti i u Harkovu.

- Nastavićemo aktivne operacije onaoliko koliko je potrebno za odbranu Ukrajine. Snage i resursi su pripremljeni. Planirali smo i nove duboke udare - naglasio je predsednik.

1/7 Vidi galeriju General Oleksandr Sirski, glavnokomandujući ukrajinske vojske Foto: Presidential Office of Ukraine / imago stock&people / Profimedia, EPA, Youtube/Army TV – Ukrainian military channel/mil.gov.ua

Zahvalnost ukrajinskim jedinicama

Zelenski je posebno pohvalio borbenu efikasnost ukrajinskih jedinica ove nedelje: 1., 33., 225. i 425. jurišnog puka i 82. desantno-jurišne brigade, odvojena jurišna brigada, odvojena brigada bespilotnih sistema, brigada operativne namene Nacionalne garde Ukrajine, jedinice Specijalnih operacija...

1/11 Vidi galeriju Ukrajinski snajperista iz jednice "Duh" sa rekordne razdaljine od 4.000 metara ubio dva ruska vojnika jednim hicem kod Pokrovska Foto: Telegram/БУТУСОВ ПЛЮc

Ukrajinski udari na teritoriji Rusije

Gotovo svakodnevno dolaze izveštaji iz Rusije o ukrajinskim napadima dronovima. Mete su objekti koji pomažu ili direktno služe ruskoj vojsci, uključujući naftne terminale, rafinerije, vojne fabrike i druge strateške i logističke centre.

Na primer, u noći 30. avgusta ukrajinske snage pogodile su dve ruske rafinerije - u Krasnodaru i Sizranju, gde su zabeležene eksplozije i požari.