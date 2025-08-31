Slušaj vest

Govor Si Đinpinga prenosimo u celosti:

Poštovane kolege, uvaženi gosti,

Dame i gospodo, prijatelji,

Dobro veče svima!

Na obalama reke Hajhe, gde svetla sijaju, Tijenđin otvara svoja vrata svima. U ime vlade i naroda Kine, srdačno pozdravljam sve goste koji su došli u Tijenđin.

Danas je dan kada se lideri zemalja članica Šangajske organizacije za saradnju okupljaju sa novim i starim prijateljima, a takođe je i Dan nezavisnosti Kirgistana i Dan državnosti Malezije. Ovom prilikom, želim da uputim iskrene čestitke predsedniku Žaparovu, premijeru Anvaru, kao i prijateljskim narodima Kirgistana i Malezije!

Tijenđin je grad otvorenosti i inkluzivnosti, od davnina važan za Peking i pionir u reformama i otvaranju Kine. Poslednjih godina, vođen strategijom koordiniranog razvoja Pekinga, Tijenđina i Hebeja, kineska modernizacija u Tijenđinu neprestano pokazuje nove perspektive. Uvereni smo da će održavanje ovog samita u Tijenđinu uneti novu vitalnost u održivi razvoj Šangajske organizacije za saradnju.

Od svog osnivanja, Šangajska organizacija za saradnju uvek se pridržavala „šangajskog duha“, jačajući međusobno poverenje i jedinstvo, produbljujući praktičnu saradnju i učestvujući u međunarodnim i regionalnim pitanjima, postajući važna sila u promovisanju novih međunarodnih odnosa i zajedničke budućnosti čovečanstva.

Trenutno se svetske stogodišnje promene ubrzavaju. Nestabilnost, neizvesnost i nepredvidivi faktori se povećavaju. Šangajska organizacija za saradnju ima veću odgovornost za zaštitu regionalnog mira i stabilnosti i za razvoj i prosperitet svih zemalja.

Ovaj samit nosi važnu misiju prikupljanja saglasnosti svih povezanih strana, podsticanje motora saradnje i izrađivanje plana o razvoju. Sutra ću sa kolegama iz zemalja članica održati liderski sastanak i sa više prijateljskih zemalja i međunarodnih organizacija održati sastanak ŠOS plus, kako bi zajedno razgovarali o planovima za saradnju i razvoj, i poboljšali globalno upravljanje.

Verujem da će pod naporima svih povezanih strana, ovaj samit zasigurno biti uspešan. Šangajska organizacija za saradnju će postići veća dostignuća, realizovati veći razvoj, kao i dati veći doprinos jačanju saradnje među zemljama članica, okupljanju snaga globalnog juga i napretku civilizacije čovečanstva.

Hajde da pod vodstvom „šangajskog duha“, krenemo ponovo iz Tijenđina i započnemo novo putovanje puno nade ka boljoj budućnosti!

Sada, predlažem da zajedno podignemo čašu, da bi samit u Tijenđinu postigao plodne rezultate, da bi Šangajska organizacija za saradnju postigla ciljeve, za razvoj i prosperitet svih zemalja i sreću naroda, za zdravlje svih gostiju i porodica, živeli!