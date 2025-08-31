Planeta
TELO BEBE PRONAĐENO U KONTEJNERU: Ima posekotine i opekotine
Slušaj vest
U istanbulskoj opštini Bešiktaš, radnici komunalne službe pronašli su telo bebe sa opekotinama i posekotinama, saopštili su lokalni zvaničnici.
Telo bebe pronađeno je jutros pored kontejnera za smeće tokom redovne smene radnika opštine Bešiktaš.
Nakon prijave, na lice mesta su odmah upućeni policijski i medicinski timovi.
Pregledom je utvrđeno da se radi o novorođenčetu, a na telu su, prema navodima, primećeni tragovi opekotina i posekotina.
Istraga je u toku, a lokalna policija nastavlja rad na rasvetljavanju okolnosti ovog slučaja.
(Kurir.rs/Hurriyet)
Reaguj
Komentariši