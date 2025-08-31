Slušaj vest

U istanbulskoj opštini Bešiktaš, radnici komunalne službe pronašli su telo bebe sa opekotinama i posekotinama, saopštili su lokalni zvaničnici.

Telo bebe pronađeno je jutros pored kontejnera za smeće tokom redovne smene radnika opštine Bešiktaš.

Nakon prijave, na lice mesta su odmah upućeni policijski i medicinski timovi.

Pregledom je utvrđeno da se radi o novorođenčetu, a na telu su, prema navodima, primećeni tragovi opekotina i posekotina.

Istraga je u toku, a lokalna policija nastavlja rad na rasvetljavanju okolnosti ovog slučaja.

(Kurir.rs/Hurriyet)

