Ruski predsednik Vladimir Putin stigao je u severni kineski lučki grad Tjenđin na regionalni samit o bezbednosti.

Na početku četvorodnevne posete ruskom susedu i najvećem trgovinskom partneru, Vladimira Putina su visoki gradski zvaničnici dočekali crvenim tepihom na pisti.

Kineska državna televizija CCTV je u svom izveštaju o dolasku objavila da su veze između Kine i Rusije "najbolje u istoriji" i postale su "najstabilnije, najzrelije i strateški najznačajnije među glavnim zemljama“.

Predsednik Si Đinping biće domaćin oko 20 svetskih lidera u Tjenđinu na dvodnevnom samitu Šangajske organizacije za saradnju, najvećem skupu od osnivanja te grupe 2001. godine od strane šest evroazijskih zemalja.

1/8 Vidi galeriju Putin u Kini Foto: ALEXANDER KAZAKOV/SPUTNIK/KREMLI/SPUTNIK POOL, SERGEY BOBYLEV/SPUTNIK/KREMLIN P/SPUTNIK POOL

Blok usmeren na bezbednost se poslednjih godina proširio i sada obuhvata 10 stalnih članica i 16 zemalja u dijalogu i posmatrača. Njegov mandat je proširen sa bezbednosti i borbe protiv terorizma na ekonomsku i vojnu saradnju.

1/8 Vidi galeriju Vladimir Putin i Si Đinping Foto: EPA Evgenia Novozhenina Pool, EPA Yuri Kochetkov Pool

Očekuje se da će Si iskoristiti samit da pokaže kako bi međunarodni poredak izgledao nakon onog kojim bi rukovodile Sjedinjene Države, istovremeno pružajući značajan diplomatski podsticaj Rusiji pogođenoj sankcijama zbog invazije na Ukrajinu.

Dan pre posete, Putin je oštro kritikovao zapadne sankcije u pisanom intervjuu za kinesku zvaničnu novinsku agenciju Sinhua, rekavši da se Moskva i Peking zajedno protive "diskriminatornim" sankcijama u globalnoj trgovini.

Ruska ekonomija je na ivici recesije, opterećena trgovinskim ograničenjima i troškovima rata.

Putin je sa Sijem razgovarao o najnovijim rusko-američkim kontaktima, rekao je danas novinarima pomoćnik ruskog predsednika Jurij Ušakov na marginama samita Šangajske organizacije za saradnju.