ŽESTOKE REČI MEDVEDEVA KAO NIKAD DO SAD: "Mercu i Makronu su loše vesti što je Tramp živ i što Rusija napreduje u Ukrajini"
Vesti o dejstvima Rusije u ukrajinskom sukobu i o tome da je predsednik SAD Donald Tramp živ predstavljaju loše vesti za nemačkog kancelara Fridriha Merca i francuskog predsednika Emanuela Makrona, izjavio je zamenik predsednika Saveta bezbednosti Ruske Federacije Dmitrij Medvedev.
U objavi Medvedeva na društvenoj mreži X priložen je skrinšot teksta u kojem se Merc i Makron nazivaju „dvojajčanim blizancima“ i „retkim nakazama“.
Prema tekstu, jedan od njih „žudi za osvetom“. Drugi, „petao“, boji se grabljivca pred kapijom i „ucenjuje Trampa predsednikom Rusije Vladimirom Putinom“.
„Posle svega: vesti da je Tramp živ i da Rusija napreduje (u Ukrajini – prim.) loše su vesti za dvojajčane blizance“, navodi se u njegovom postu.
U tekstu sa skrinšota, dodatom u objavu, takođe se tvrdi da su Merc i Makron zaboravili lekcije iz Drugog svetskog rata.
„Međutim, sve se može završiti kao 1945. godine: na kraju će i njih (Merca i Makrona - prim.) prepoznavati po zubima“, piše u tom tekstu.
(Kurir.rs/RIA novosti)