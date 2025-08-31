Slušaj vest

Vesti o dejstvima Rusije u ukrajinskom sukobu i o tome da je predsednik SAD Donald Tramp živ predstavljaju loše vesti za nemačkog kancelara Fridriha Merca i francuskog predsednika Emanuela Makrona, izjavio je zamenik predsednika Saveta bezbednosti Ruske Federacije Dmitrij Medvedev.

U objavi Medvedeva na društvenoj mreži X priložen je skrinšot teksta u kojem se Merc i Makron nazivaju „dvojajčanim blizancima“ i „retkim nakazama“.

Prema tekstu, jedan od njih „žudi za osvetom“. Drugi, „petao“, boji se grabljivca pred kapijom i „ucenjuje Trampa predsednikom Rusije Vladimirom Putinom“.

Emanuel Makron Foto: AP/Stephane De Sakutin

„Posle svega: vesti da je Tramp živ i da Rusija napreduje (u Ukrajini – prim.) loše su vesti za dvojajčane blizance“, navodi se u njegovom postu.

nemački kancelar Fridrih Merc Foto: Britta Pedersen/DPA

U tekstu sa skrinšota, dodatom u objavu, takođe se tvrdi da su Merc i Makron zaboravili lekcije iz Drugog svetskog rata.