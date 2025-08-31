Slušaj vest

U jednom od najtežih ruskih napada na Kijev u poslednjim mesecima poginulo je najmanje 23 ljudi, među njima i devojčica Angelina i njena majka.

Njihova priča postala je simbol tragične stvarnosti rata.

Angelina je rođena 2022. dok je grad bio pod granatiranjem, a život joj je ugašen tri godine kasnije, u istim okolnostima - pod ruskim raketama.

Napad se dogodio juče kada je Rusija, prema podacima ukrajinskih vlasti, lansirala 598 dronova i 31 raketu na različite delove Ukrajine.

Iako je protivvazdušna odbrana srušila 563 drona i 26 raketa, broj projektila bio je prevelik, a Kijev je među najteže pogođenim gradovima.

Bio je to drugi najveći ruski napad na Kijev od početka rata.

Rusko Ministarstvo odbrane tvrdilo je da su ciljevi bile vojne i industrijske mete, ali su pogođena stambena područja, uništene zgrade i životi civila.