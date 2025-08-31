OVO JE DEVOJČICA ANGELINA KOJA JE ROĐENA I UBIJENA POD BOMBAMA: Priča koja kida dušu, Ukrajina u suzama (FOTO)
U jednom od najtežih ruskih napada na Kijev u poslednjim mesecima poginulo je najmanje 23 ljudi, među njima i devojčica Angelina i njena majka.
Njihova priča postala je simbol tragične stvarnosti rata.
Angelina je rođena 2022. dok je grad bio pod granatiranjem, a život joj je ugašen tri godine kasnije, u istim okolnostima - pod ruskim raketama.
Napad se dogodio juče kada je Rusija, prema podacima ukrajinskih vlasti, lansirala 598 dronova i 31 raketu na različite delove Ukrajine.
Iako je protivvazdušna odbrana srušila 563 drona i 26 raketa, broj projektila bio je prevelik, a Kijev je među najteže pogođenim gradovima.
Bio je to drugi najveći ruski napad na Kijev od početka rata.
Rusko Ministarstvo odbrane tvrdilo je da su ciljevi bile vojne i industrijske mete, ali su pogođena stambena područja, uništene zgrade i životi civila.
Među njima i Angelinin - devojčice koja je, kako su ukrajinski mediji istakli, "rođena pod ruskom paljbom i umrla pod ruskom paljbom", navodi ukrajinski portal na svom Telegram kanalu.
(Kurir.rs/Kyiv post)