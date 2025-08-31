Slušaj vest

Dve devojke koje su letovale u Grčkoj dok su uživale u tirkiznom moru u jednoj uvali, videle su ni manje ni više nego - divlju svinju.

Prvo su se smejale sceni koja ih je zatekla, ali kada ih je svinja primetila i krenula prema njima, više im nije bilo smešno i počele su panično da beže prema brodu.

- Morate da izađete iz vode, niste sigurne unutra - doviknuo im je neko sa brodića kojim su se dovezle u uvalu.

Devojke su doplivale do broda.

- Kada te divlja svinja hvata usred Grčke, to je drugačije iskustvo - napisala je jedna od devojaka u opisu videa koji je vrlo brzo postao viralan na TikToku.

Kako je dodala, divlja svinja je "bila slatka iz daljine".

Iako voda nije nešto što bi nam palo na pamet kada pomislimo na divlje svinje, one su iznenađujuće vešti plivači. Njihova snažna muskulatura i relativno velika pluća omogućavaju im da se kreću kroz vodu sa lakoćom, koristeći sve četiri noge za plivanje.

Razlozi zbog kojih divlje svinje odluče na skok u more su različiti. Najčešće je to beg od predatora ili ljudi, potraga za hranom na drugoj strani vodene prepreke, ili jednostavno potreba da se rashlade tokom vrućih dana. Na ostrvima poput Bahama ili u delti Dunava, divlje svinje često prelaze sa ostrva na ostrvo u potrazi za izvorima hrane.

Dokumentovani su i slučajevi u kojima su preplivale i do nekoliko kilometara, a njihova izdržljivost u vodi je impresivna, mogu da plivaju satima ako je potrebno.

Zanimljivo je da je upravo njihova sposobnost da plivaju razlog zašto su se divlje svinje proširile na toliko različitih staništa širom sveta, uključujući i mnoga ostrva koji su dosta udaljena od kopna.