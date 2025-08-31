Slušaj vest

Izraelska vojska saopštila je danas da će ciljati lidere palestinskog pokreta Hamas i u inostranstvu, nakon što je objavila smrt portparola vojnog krila islamističkog pokreta u Pojasu Gaze.

"U Pojasu Gaze, juče smo pogodili jednog od visokih lidera Hamasa Abua Obeidu. To nije gotovo, većina lidera Hamasa je u inostranstvu, a mi ćemo i njih pogoditi", rekao je načelnik Generalštaba izraelske vojske Ejal Zamir, navodi se u saopštenju vojske.

Izraelski ministar odbrane Izrael Kac izjavio je da je portparol oružanog krila palestinskog pokreta Hamas "eliminisan" u Pojasu Gaze, u izraelskom vojnom napadu.

Abu Obaida Foto: Youtube/AlJazeera Arabic قناة الجزيرة/BackStageProd

"Teroristički portparol Hamasa Abu Obeida eliminisan je u Gazi i pridružio se ostalima eliminisanim sa osovine zla Irana, Libana i Jemena i sad je u dubinama pakla", napisao je Kac na društvenoj mreži X.

1/7 Vidi galeriju Rat Izraela i Hamasa Foto: AP Abdel Kareem Hana

Hamas, protiv kojeg Izrael ratuje u Pojasu Gaze, za sada nije reagovao.