Slušaj vest

Vođa jemenskih pobunjenika Huti zapretio je intenziviranjem napada na Izrael."Napadi na Izrael dronovima i raketama će se nastaviti i intenzivirati", rekao je vođa pobunjenika Abdel Malek el Huti u govoru na kanalu Al Masira, dodajući da nedavni izraelski napadi neće dovesti do povlačenja njegovog pokreta.

U subotu je potvrđena smrt premijera pobunjenika Ahmeda Galeba al Rahavija i nekoliko njegovih ministara.

Ahmed al Rahavi Foto: YAHYA ARHAB/EPA

Rahavi je najviši zvaničnik pobunjenika za kojeg se zna da je ubijen u napadima od početka rata u Pojasu Gaze između Izraela i palestinskog islamističkog pokreta Hamas u oktobru 2023. godine.

Izraelska vojska je u subotu uveče potvrdila da je ubila Rahavija "zajedno sa drugim visokim zvaničnicima" u napadu na objekat u Jemenu u kojem su smešteni "visoki vojni i drugi visoki zvaničnici terorističkog režima pobunjenika Huti".

1/6 Vidi galeriju Huti Foto: EPA/YAHYA ARHAB, Shutterstock, Mohammed Hamoud / AFP / Profimedia

Izrael već mesecima izvodi napade na pobunjenike u Jemenu kao odgovor na njihove raketne i napade dronovima na izraelsku teritoriju, od kojih je većinu presrela vojska.

Uz podršku Irana, zakletog neprijatelja Izraela, Huti tvrde da pokreću ove napade u znak solidarnosti sa Palestincima u Pojasu Gaze, umešanim u rat koji je pokrenuo napad Hamasa na Izrael 7. oktobra 2023. godine.