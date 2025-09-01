Slušaj vest

Šesnaest ljudi je poginulo u sudaru policijskog kombija i vozila zatvorske službe na jugu Namibije, saopštile su tamošnje vlasti.

Nesreća se dogodila na autoputu u blizini grada Marijental, oko 270 kilometara južno od glavnog grada Vindhuka, saopštilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova.

Slike sa mesta događaja prikazuju deformisane ostatke prevrnutih kombija, sa telima po asfaltu i duž puta. Najmanje dve žrtve su civili, prema rečima bezbednosnih zvaničnika.

Predsednica Netumbo Nandi-Ndaitvah izrazila je saučešće porodicama žrtava, navodi se u saopštenju predsedništva.

Namibija, uglavnom pustinjska zemlja, retko je naseljena, ali su saobraćajne nesreće česte i jedan su od vodećih uzroka smrti, prema zvaničnim podacima.

(Kurir.rs/Beta)

Ne propustitePlanetaTURBULENTNO U NAMIBIJI: Smenjen ministar osumnjičen za silovanje
profimedia0181639318.jpg
PlanetaUŽASNO! U AFRICI HARA NEZAPAMĆENA GLAD: Namibija ubija slonove, zebre, nilske konje i antilope da nahrani ljude!
shutterstock-1289340022.jpg
PlanetaNEMAČKI POSLANIK IZAZVAO DIPLOMATSKI SKANDAL: Političar umesto žrtvama genocida položio venac na grob okupatorskog vojnika (VIDEO)
sven-titsler.jpg
PlanetaNAUČNICI PRONAŠLI FOSIL DŽINOVSKOG PREDATORA! Imao je NEOBIČNU glavu, stručnjaci u šoku: "Očnjaci su mu bili JEZIVI"
duh-ajkula-youtube.jpg