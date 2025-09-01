Planeta
DVOCIFREN BROJ POGINULIH U STRAVIČNOJ NESREĆI: Sudarili se policijski kombi i zatvorsko vozilo (FOTO)
Šesnaest ljudi je poginulo u sudaru policijskog kombija i vozila zatvorske službe na jugu Namibije, saopštile su tamošnje vlasti.
Nesreća se dogodila na autoputu u blizini grada Marijental, oko 270 kilometara južno od glavnog grada Vindhuka, saopštilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova.
Slike sa mesta događaja prikazuju deformisane ostatke prevrnutih kombija, sa telima po asfaltu i duž puta. Najmanje dve žrtve su civili, prema rečima bezbednosnih zvaničnika.
Predsednica Netumbo Nandi-Ndaitvah izrazila je saučešće porodicama žrtava, navodi se u saopštenju predsedništva.
Namibija, uglavnom pustinjska zemlja, retko je naseljena, ali su saobraćajne nesreće česte i jedan su od vodećih uzroka smrti, prema zvaničnim podacima.
(Kurir.rs/Beta)
