Najmanje sedam ljudi je poginulo, a 71 povređeno u subotu uveče u napadima u Darfuru, zapadnom delu Sudana, saopštili su medicinski izvori, okrivljujući paravojne formacije za taj napad.

Napadi su izvedeni u El Fačeru, glavnom gradu države Severni Darfur, pod opsadom paravojnih Snaga za brzu podršku (RSF), koje su u ratu sa vojskom od aprila 2023. godine.

Izvor u bolnici El Fačer preneo je da je najmanje sedam osoba poginulo i 71 povređeno.

Strahuje se da bi broj žrtava mogao da bude veći jer uključuje samo žrtve primljene u tu bolnicu.

Prema tom izvoru i Lokalnom komitetu otpora, jednoj od mnogih dobrovoljnih grupa koje dokumentuju zverstva sukoba, napadi u subotu uveče pogodili su nekoliko gusto naseljenih mesta na zapadu grada, blizu aerodroma koji paravojne formacije pokušavaju da zauzmu.

Od aprila 2023. godine besni rat u Sudanu između vojske koju predvodi general Abdel Fatah el Burhan, de fakto vladar zemlje od puča 2021. godine, i paravojnih Snaga brze podrške (RSF) koje predvodi njegov bivši zamenik, general Mohamed Hamdan Daglo.

U ratu je poginulo više od 24.000 ljudi, prema podacima UN, ali aktivisti i grupe za ljudska prava ocenjuju da je broj žrtava verovatno mnogo veći.