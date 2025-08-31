Slušaj vest

Žestoka oluja sa vetrovima od 160 km/h ljuljala je putnički avion dok je stajao na pisti na aerodromu Kalvi na Korzici.

Dramatični snimci pokazuju avion kako se ljulja i bori da ostane uspravan u jakom vetru.

Ovo se događa dok posledice uragana Erin pustoše Evropu - sa nasilnim olujama, jakim pljuskovima i snažnim vetrovima koji pogađaju više zemalja.

Italija i Francuska su među najpogođenijim, gde su zabeleženi udari vetra jakosti uragana do 160 km/h.

Oluje su iščupale drveće, oštetile kuće i izazvale poplave, dok su hitne službe preopterećene.

Nestabilni vremenski uslovi se očekuju širom Zapadne Evrope, Velike Britanije i Irske u narednim danima, dok ostaci uragana Erin budu prelazili kontinent.

Nakon što je dostigao kategoriju 5, Erin je prošle nedelje putovao istočno od Severne Amerike pre nego što je stigao ka Evropi kao snažan post-tropski ciklon.

U severnoj Italiji, snažna superćelijska oluja protutnjala je kroz region Emilija - Romanja, iščupavši više od 250 stabala, poplavila ulice i primorala evakuaciju voza kod Riminija nakon što je otpad blokirao šine.

Jaki vetrovi do 97 km/h ostavili su turistička odmarališta od Ravene do Ričone sa značajnom štetom.

Centralna Italija je takođe pogođena - vetrovi do 100 km/h udarali su obalu, iščupali drveće i srušili svetiljke u Toskani.

U međuvremenu, žestoka oluja pogodila je zapad Korzike između 6 i 9 časova.