Slušaj vest

Čitavo stanovništvo Gaze bilo bi preseljeno, a Sjedinjene Države bi preuzele kontrolu nad palestinskom teritorijom, prema planu koji razmatra Trampova administracija, objavio je Vašington post.

Enklava, koju je Izrael potpuno uništio u ratu protiv Hamasa, bila bi pretvorena u protektorat kojim bi Sjedinjene Države upravljale najmanje 10 godina, naveo je list.

Jedan od ciljeva plana, napravljenog po uzoru na ranije iznetu Trampovu viziju, jeste da se Gaza pretvori u „bliskoistočnu rivijeru“, turističko odmaralište i tehnološki centar, prema pisanju lista koji je dobio dokument od 38 stranica u kojem je izložena inicijativa.

Poziva se na barem privremeno preseljenje svih dva miliona stanovnika Gaze ili „dobrovoljni odlazak“ u drugu zemlju ili u ograničene bezbednosne zone unutar enklave tokom rekonstrukcije. Stanovnici Gaze koji poseduju zemlju dobili bi digitalni token u zamenu za pravo da razvijaju svoje zemljište.

Primaoci mogu koristiti token da započnu život negde drugde ili da ga eventualno zamene za stan u jednom od šest do osam novih „pametnih gradova pokretanih veštačkom inteligencijom“ planiranih za izgradnju u Gazi. Vašington post je citirao ljude upoznate sa planovima i razmatranjima administracije o sudbini posleratne Gaze.

1/15 Vidi galeriju Gaza Foto: Jehad Alshrafi/AP, MOHAMMED SABER/EPA

Tramp je prethodno šokirao svet kada je predložio da SAD preuzmu kontrolu nad Pojasom Gaze, isele sve ljude i tamo izgrade nekretnine na obali. Izraelski premijer Benjamin Netanjahu pohvalio je predlog, koji su mnoge evropske i arapske zemlje žestoko kritikovale.

Tramp je prošle nedelje predsedavao sastankom o posleratnim planovima za Gazu, ali Bela kuća nije izdala nikakvo zvanično saopštenje niti je objavila bilo kakve odluke. Telo koje bi upravljalo Gazom prema planu koji se sada razmatra zvalo bi se GREAT Trust.

1/11 Vidi galeriju Donald Tramp Foto: Evan Vucci/AP, Youtube/CNBC-TV18, Rich Graessle / Zuma Press / Profimedia

Post navodi da predlog razvijaju neki od istih Izraelaca koji su osnovali Američko-izraelsku humanitarnu fondaciju za Gazu (GHF), koja distribuira hranu u enklavi i koju kritikuju mnoge grupe za ljudska prava, kao i Ujedinjene nacije.