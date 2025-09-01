OSETIO SE OD KABULA DO PAKISTANSKE PRESTONICE ISLAMABADA, USLEDILI NAKNADNI POTRESI

U zemljotresu jačine šest stepeni Rihterove skale koji je pogodio Avganistan poginulo je najmanje 610 ljudi, a više od 1.300 osoba je povređeno.

To je objavilo Ministarstvoi unutrašnjih poslova te zemlje koja je pod vlašću talibana.

Nemački Istraživački centar za geološke nauke (GFZ) je objavio da se potres desio u severoistočnoj pokrajini Kunar u blizini granice sa Pakistanom u nedelju noćas malo pred ponoć po lokalnom vremenu.

Skaj njuz prenosi da su spasioci angažovani u nekoliko okruga te planinske pokrajine, a stotine povređenih je prebačeno u bolnicu.

- Broj povređenih će verovatno porasti - rekao je lokalni zvaničnik.

Epicentar zemljotresa bio je u blizini Džalalabada, u pokrajini Nangarhar, na dubini od 14 kilometara.

Džalalabad je udaljen oko 119 kilometara od glavnog grada Kabula.

Oko 20 minuta kasnije dogodio se drugi zemljotres u istoj pokrajini, jačine 4,5 stepena Rihterove skale i na dubini od deset kilometara.

Kasnije je usledio potres jačine 5,2 Rihtera na istoj dubini.

BBC prenosi navode avganistanske talibanske vlade da su desetine kuća zatrpane "pod ruševinama".

Zvaničnici su izvestili da su čitava sela uništena.

Oni su pozvali humanitarne organizacije da pomognu u spasilačkim naporima na područjima Avganistana koja su dostupna samo vazdušnim putem zbog klizišta i poplava.