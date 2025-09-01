Slušaj vest

Mesec dana je veoma dug period u svetskoj politici.

Ruski predsednik Vladimir Putin je ponovo u Kini, ali sada je sve drugačije, piše Aleksej Kalmikov iz ruskog servisa BBC.

Prvi put od invazije na Ukrajinu, ruski predsednik posećuje glavnog saveznika ne kao vazal kineskog predsednika Sija Đinpinga, sateran u ćošak zapadnim sankcijama, već kao svetski lider koji razgovara na ravnoj nozi sa predsednikom SAD - vodeće svetske ekonomske i vojne sile i glavnog kineskog rivala.

Ova poseta Kini biće trijumf za Putina posle njegovog povratka sa Aljaske, gde je predsednik Donald Tramp ceremonijalno dočekao ruskog predsednika na američkom tlu, a Putin uspeo da ga ubedi da odustane od zahteva da ne bombarduje Ukrajinu i da odustane od pretnji novim sankcijama Rusiji.

A u Kini, Putin ima posebnu svitu za doček - više od desetine regionalnih lidera sastalo se u kineskom gradu Tjanđinu na dvodnevnom samitu Šangajske organizacije za saradnju (ŠOS) koji se završava danas.

1/6 Vidi galeriju Vladimir Putin doputovao u Kinu Foto: Vladimir Smirnov / Sputnik / Profimedia, Guo Xulei / Xinhua News / Profimedia

Deo te grupe biće i severnokorejski lider Kim Džong Un, kome nije strana glasna, antizapadnjačka retorika, i indijski premijer Narendra Modi, čiji je odnos sa Pekingom i Vašingtonom nešto složeniji.

Ali to je samo početak.

1/14 Vidi galeriju Ruski predsednik Vladimir Putin na samitu Šangajske organizacije za saradnju (ŠOS) u Kini Foto: ALEXANDER KAZAKOV/SPUTNIK/KREMLI/SPUTNIK POOL, ANDRES MARTINEZ CASARES/EPA, SERGEY BOBYLEV/SPUTNIK/KREMLIN /SPUTNIK POOL

U Pekingu će 3. septembra mnogobrojni lideri prisustvovati paradi povodom obeležavanja 80. godišnjice od okončanja Dugog svetskog rata i proslavi "pobede kineskog naroda u Ratu otpora japanskoj agresiji i pobede u Svetskom antifašističkom ratu".

Da li, dakle, događaji u Kini ove nedelje najavljuju jačanje svetskog antiameričkog saveza?

1/8 Vidi galeriju Putin u Kini Foto: ALEXANDER KAZAKOV/SPUTNIK/KREMLI/SPUTNIK POOL, SERGEY BOBYLEV/SPUTNIK/KREMLIN P/SPUTNIK POOL

I da li se rusko-indijsko-kineski (RIK) blok, moćna grupa koja želi da udari protivtežu zapadnoj dominaciji u svetskoj politici, ali koja je bila uspavana poslednjih pet godina, ponovo budi u vreme kada se zagrevaju trgovinski ratovi s američkim predsednikom Trampom?

Tramp ne može da natera Putina i Sija da se posvađaju

Putinova neobično dugačka poseta Kini trebalo bi da pokaže Zapadu da je "bezgranično prijateljstvo" Rusije i Kine samo sve jače i da su pokušaji Amerike da unese raskol između njih osuđeni na propast, veruju neki stručnjaci.

Čak i ako Tramp preda Ukrajinu Putinu i ukine joj sankcije, Rusija neće okrenuti leđa Kini, kažu oni.

Analitičari ukazuju na to kako je nekadašnji američki državni sekretar Henri Kisindžer, tokom administracije predsednika Ričarda Niksona, uspeo da izvuče Kinu iz sfere sovjetskog uticaja sedamdesetih.

1/40 Vidi galeriju Prvi susret Trampa i Putina na Aljasci Foto: Printskrin Youtube

Ali tadašnji odnosi između Pekinga i Moskve već su bili napeti.

Stvari su danas drugačije.

„Pojačavši trgovinski pritisak na Kinu, Trampova administracija samo učvršćuje rusko-kinesku osovinu.

- Pokušaji da se oslabe veze između ove dve zemlje i da se izvede "obrnuto od onog što je uradio Kisindžer" nisu doneli opipljive rezultate - kaže Pjer Andro, stručnjak za kinesko-ruske odnose iz Instituta za politiku azijskog društva.

Andro je služio kao francuski diplomata u Rusiji, Tadžikistanu i Moldaviji.

- Ako je američka strategija da unese raskol između Moskve i Pekinga okončanjem rata u Ukrajini i ukidanjem nekih sankcija protiv Rusije, onda Vašington potcenjuje dubinu i složenost ovog partnerstva - piše on u članku napisanom za Centar za analizu evropske politike.

1/17 Vidi galeriju Sastanak američkog predsednika Donalda Trampa i ruskog predsednika Vladimira Putina na Aljasci Foto: GAVRIIL GRIGOROV/SPUTNIK/KREMLIN/SPUTNIK / POOL, SERGEY BOBYLEV/SPUTNIK/KREMLIN P/SPUTNIK / POOL

Kina je postala glavni kupac ruskih energetskih resursa i glavni snabdevač Rusije automobilima i drugom robom posle odlaska zapadnih kompanija.

Ali, agresija protiv Ukrajine takođe je učvrstila ideološke veze rusko-kineskog prijateljstva.

- Obe zemlje se protive zapadnom liberalizmu i dovode u pitanje američku "hegemoniju". Obe su nuklearne sile i stalne članice Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija. Njihovi strateški interesi se preklapaju. Ekonomski gledano, one se nadopunjuju. Rusija je sila sirovina, Kina je industrijska i tehnološka sila - objašnjava Andro.

Ali on veruje da su tu ključni srdačni lični odnosi između njihovih lidera.

Putin i Si imaju mnogo toga zajedničkog.

1/8 Vidi galeriju Vladimir Putin i Si Đinping Foto: EPA Evgenia Novozhenina Pool, EPA Yuri Kochetkov Pool

Istih su godina (72), obojica su odrasli pod komunizmom sovjetskog doba i na vlasti su već dugo vremena.

Obojica su izgradila autoritarne vertikale moći i deluju kao da ne tolerišu pobunu.

Neposredno pred invaziju na Ukrajinu 2022. godine, Putin je potpisao saopštenje sa Sijem o "prijateljstvu bez granica i saradnji u kojoj neće biti zona bez pristupa".

Si naziva Putina "dragim prijateljem".

Susreo se sa njim više nego sa bilo kojim drugim svetskim liderom, više od 40 puta.

1/6 Vidi galeriju Ruski predsednik Vladimir Putin i portparol Kremlja Dmitrij Peskov Foto: GAVRIIL GRIGOROV/SPUTNIK/KREMLIN POOL/SPUTNIK POOL, YURI KOCHETKOV/EPA, Grigory Sysoyev/Pool Sputnik Kremlin

Ali ova poseta je ipak posebna.

- Kina takođe ima koristi od držanja Putina na "kratkoj uzici" i sprečavanja da se ponovo okrene Zapadu, ali Kina isto tako ne želi ni da Rusija postane jača. Idealni ishod za Peking je Rusija dovoljno snažna da se suprotstavi Zapadu, ali opet dovoljno slaba da ostane u kineskoj orbiti - kaže Patriša Kim, ekspertkinja za kinesku spoljnu politiku i odnose Amerike i Kine na Institutu Brukings u Vašingtonu.

Andro ocenjuje da je "Rusija koristan partner za Kinu".

1/6 Vidi galeriju Tramp i Zelenski u Ovalnom kabinetu Foto: Youtube/AP

- Ona pomaže Siju da održi stabilnosti i kod kuće, i u čitavom regionu Centralne Azije. Ona pomaže Pekingu da mobiliše podršku sa Globalnog juga i da promoviše alternativu zapadnom modelu svetskog poretka - objašnjava francuski analitičar.

Na scenu stupa Modi

Indija, treći član trijumvirata RIK, imala je buran odnos i sa Pekingom i sa Vašingtonom, i zato može potencijalno da sruši svaku nadu o oživljavanju bloka.

To što su se Si i Modi sreli na marginama samita ŠOS u Tjanđinu, što je Modijevo prvo pojavljivanje u Kini posle sedam godina, od ogromnog je značaja.

1/7 Vidi galeriju Američki predsednik Donald Tramp u prvom mandatu 2020. posetio Indiju, primio ga premijer Narendra Modi Foto: AP/Alex Brandon

Dve zemlje jedva da su razgovarale posle pograničnih čarki iz 2020. godine između njih u Dolini Galvan.

Ali tmurni ekonomski oblaci na indijskom horizontu promenili su realnost na terenu.

Tramp je uveo visoke carine na indijsku robu kao kaznu za to što Delhi uporno kupuje rusku naftu, naizgled prisilivši bivše protivnike da se zbliže.

Si je poručio Modiju da Kina i Indija treba da budu partneri, a ne rivali, dok je Modi rekao da sada među njima vlada "atmosfera mira i stabilnosti".

Obe zemlje su ne samo najmnogoljudnije zemlje planete, već su i među najvećim ekonomskim silama na svetu.

Modi je najavio da će letovi između Indije i Kine, suspendovani zbog graničnog spora pre više od pet godina, opet biti uvedeni, ali nije naveo tačan vremenski okvir za to.

1/6 Vidi galeriju Indijski premijer Narendra Modi i rusku predsednik Vladimir Putin Foto: EPA, AP

Si je rekao da je "obema stranama potrebno da pristupe i rešavaju odnos sa strateške visine i iz dugoročne perspektive" i da je "pravi izbor za obe strane da budu prijatelji".

Šta ovo znači za budućnost saveza?

Analitičari kažu da ako velika RIK trojka efektivno oživi, za šta su i Rusija i Kina rekle da žele da se desi, sa nekim od najvećih ekonomskih sila na svetu kao njenim članicama, to bi moglo da predstavlja protivtežu uticaju Vašingtona, zajedno sa drugim savezima kao što je BRIKS (nastao 2006. godine između Brazila, Rusije, Indije, Kine i Južnoafričke Republike).

Međutim, Indija mora da izvede vrlo delikatnu tačku hoda po žici, uprkos ekonomskim realnostima Trampovih carina.

Ona takođe mora da se pomiri sa nekim od poznatih problema vezanih sa poverenje u Kinu.

Eksperti kažu da Indija žarko želi da zadrži nezavisnu spoljnu politiku.

1/9 Vidi galeriju Ruski predsednik Vladimir Putin i iranski šef diplomatije Abas Aragči sastali su se danas u Moskvi, a Iran je zatražio veću pomoć Rusije u kontekstu aktuelnog sukoba sa Amerikom i Izraelom. Foto: EPA Gavriil Grigorov Sputnik

Uspomene na smrtonosne granične sukobe sa Kinom još su sveže.

A Indija se brine zbog bliskih odnosa Kine sa njenim starim neprijateljem Pakistanom.

A, onda, čitave decenije delikatne diplomatije koja je približila Indiju Americi morale bi da se sruše, a možda od njih i da se u potpunosti odustane.

To bi mogla da bude previsoka cena za zemlju koja treba u potpunosti da prepusti vlastitu sudbinu u ruke saveza protiv Vašingtona.

Ono što može da se vidi ove nedelje je, međutim, teško ignorisati.

1/6 Vidi galeriju Putin i Pezeškijan potpisali sporazum Foto: AP Evgenia Novozhenina, AP Vyacheslav Prokofyev

Putin i Kim će biti među 26 drugih šefova država od kojih se očekuje da prisustvuju vojnoj paradi u Pekingu, zajedno sa iranskim predsednikom Masudom Pezeškijanom.

Na ovom brižljivo organizovanom događaju moći će da se vide desetine hiljada vojnika kako marširaju u formaciji preko istorijskog trga Tjenanmen, sa trupama iz 45 takozvanih ešalona kineske vojske, baš kao i ratnim veteranima.

- Prvi put u istoriji, lideri Kine, Rusije, Irana i Severne Koreje okupiće se na jednom mestu, na vojnoj paradi u Pekingu 3. septembra. Hoće li ovo okupljanje biti prvi samit "osovine autokratija"? - pita se Nil Tomas, stručnjak za Kinu iz Instituta za politiku azijskog društva.

1/11 Vidi galeriju Severnokorejski vođa Kim Džong Un Foto: AP

On kaže da je malo verovatno da će ova unija dugo potrajati, zato što njeni učesnici imaju različite ciljeve i ne veruju jedni drugima.

- Ali prisustvo Putina, Pezeškijana i Kima ističe ulogu Kine kao vodeće svetske autokratske sile - zaključuje Tomas.