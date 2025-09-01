SI ĐINPING OSUDIO "MENTALITET HLADNOG RATA": Kineski predsednik održao govor na otvaranju samita Šangajske organizacije za saradnju (FOTO)
Kineski predsednik Si Đinping osudio je danas "mentalitet hladnog rata" u svetu i "činove zastrašivanja na delu", na otvaranju samita Šangajske organizacije za saradnju (ŠOS) u Tjanđinu na severu Kine u prisustvu ruskog predsednika i niza evroazijskih lidera.
Vođa druge ekonomske svetske sile je ŠOS označio kao mogući model multilateralizma u eri geostrateških i trgovinskih tenzija.
Si je branio, kako je naveo, svetski poredak zasnovan na pravdi.
On je hvalio "šangajski duh" u vreme kada je svet "u sred turbulencija i transformacija".
"Treba da se suprotstavimo mentalitetu hladnog rata i konfrontacija blokova, kao i činovima zastrašivanja", rekao je Si u jedva prikrivenom osvrtu na SAD, koje u svom obraćanju nije ni jednom imenovao.
Zajedno sa zemljama partnerima i posmatračima ŠOS šefovi država ili vlada oko 20 zemalja okupili su se u Tjanđinu.
Došli su i predstavnici desetak regionalnih i međunarodnih organizacija na skup čija je namera da postavi Kinu u centar strateškog nadmetanja.
Si se pozdravio sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom i indijskim premijerom Narendrom Modijem, pre nego što su vođe deset zemalja članica Šangajske organizacije za saradnju pozirale za grupnu fotografiju na crvenom tepihu.
Skupu prisustvuju i iranski, turski i beloruski predsednici, Masud Pezeškijan, Redžep Tajip Erdogan i Aleksandar Lukašenko, kao i pakistanski premijer Šehbaz Šarif.
Prvi samit ŠOS od povratka Trampa na vlast u Americi
Ovo je prvi samit ŠOS od povratka Donalda Trampa u Belu kuću i opisan je kao najvažniji po broju učestnika od kada je formirana organizacija 2001. godine.
Održava se u kontekstu brojnih kriza koje direktno pogađaju njene članove - trgovinski sukobi SAD sa Kinom i Indijom, rat u Ikrajini, svađa oko iranskog nuklearnog pitanja.
Zemlje ŠOS predstavljaju gotovo polovinu svteskog stanovništva i 23,5 odtso BDP-a planete.
Organizacija se predstavlja kao kontrateža NATO. Zemlje koje okuplja na svojoj teritoriji imaju znatne energetske rezerve.
U zvaničnom predstavljanju samit se prikazuje kao mogući model različitih međunarodnih odnosa, u vreme svetskih tenzija i američkih carina.
Skupom se otvara niz događaja na kojima Kina želi da pokaže ne samo svoje diplomatsko širenje već i svoju udarnu moć, dok se istovremeno predstavlja kao stub stabilnosti u podeljenom svetu.
Vojna parada u Pekingu
Putin i više drugih učestnika učestvovaće u sredu u Pekingu na demonstraciji vojnih kapaciteta zemlje tokom velike vojne parade kojom se obeležava 80 godina od kraja Drugog svetskog rata.
Tada će doći i severnokorejski lider Kim Džong Un, u retkom izlasku iz svoje zemlje. Severna Koreja postala je jedna od glavnih saveznika Rusije u njenom ratu u Ukrajini.
Brojni saveznici Kijeva takođe sumnjaju da Peking podržava i Moskvu u tom sukobu. Kina ukazuje na neutralnost i optužuje zapadne zemlje da produžavaju neprijateljskva naoružavajući Ukrajinu.
Samit takođe pruža priliku za brojne bilateralne susrete, posebno Putin treba danas da razgovara sa turskim i iranskim predsednicima kao i sa indijskim premijerom, a sa Sijem će razgovarati u utorak u Pekingu.
(Kurir.rs/Beta-AFP)