Ruski predsednik Vladimir Putin je danas na samitu Šangajske organizacije za saradnju (ŠOS) koja se održava u Tjanđinu u Kini, govoreći o ofanzivi njegove zemlje u Ukrajini, još jednom optužio Zapad da je pokrenuo taj sukob.

- Ova kriza nije pokrenuta napadom Rusije na Ukrajinu, ona je rezultat državnog udara u Ukrajini koji je podržao i izazvao Zapad - rekao je Putin na tom regionalnom samitu.

Izjava se odnosi na proevropske proteste na Majdanu u Ukrajini 2014. godine u kojima je primoran proruski predsednik zemlje (Viktor Janukovič) da napusti vlast.

Moskva je tada pripojila poluostrvo Krim i podržala proruske separatiste na istoku zemlje, čime je pokrenut građanski rat, piše Frans pres.

- Drugi uzrok krize su stalni pokušaji Zapada da privuče Ukrajinu u NATO - dodao je ruski predsednik.

Putin je govorio pred svojim glavnim saveznicima prisutnim i na samitu Šangajske organizacije za saradnju (ŠOS) kineskim predsednikom Si Đinpingom, domaćinom samita, indijskim premijerom Narendrom Modijem i iranskim predsednikom Masudom Pezeškijanom.

- Jako cenimo napore i predloge Kine, Indije i drugih naših strateških partnera koji hoće da doprinesu rešenju ukrajinske krize - rekao je Putin.

Propali su dosadašnji razgovori Moskve i Kijeva uprkos pozivima američkog predsednika Donalda Trampa da se zaključi sporazum.

Putin je odbacio pozive na prekid vatre i traži od Ukrajine da prepusti više teritorije i odustane od zapadne podrške.

Kijev je to odbio ocenjujući da se ne mogu ispuniti ti zahtevi.

Na margini samita u Tjanđinu Putin danas treba da razgovara sa predsednicima Turske i Irana i indijskim premijerom, a sa svojim kineskim domaćinom Si Đinpingom će razgovarati u utorak u Pekingu.