Kineski predsednik Si Đinping danas je održao govor na 25. sastanku Saveta šefova država Šangajske organizacije za saradnju (ŠOS).

Si je rekao da čim je Šangajska organizacija za saradnju osnovana, pre 24 godine, ona je uspostavila "šangajski duh" uzajamnog poverenja, uzajamne koristi, jednakosti, konsultacija, poštovanja različitih civilizacija i želje za zajedničkim razvojem.

''Tokom protekle 24 godine, države članice su sledile ovu prvobitnu nameru, delile mogućnosti i tražile zajednički razvoj i promovisale stvaranje i saradnju u okviru Šangajske organizacije za saradnju kako bi postigle niz inovativnih i istorijskih dostignuća. Preuzeli smo vodeću ulogu u uspostavljanju mehanizma poverenja u vojnom području pograničnih područja i pretvorili hiljade kilometara granica u veze prijateljstva, uzajamnog poverenja i saradnje. Bila je prva koja je preduzela multilateralne akcije protiv "tri sile", snažno promovisala saradnju sprovođenja zakona i bezbednosnih službi, na odgovarajući način kontrolisala i rešavala kontradikcije i nesuglasice i jasno se protivila spoljnoj intervenciji, održavajući regionalni mir i stabilnost.

Preuzeli smo inicijativu u uspostavljanju saradnje u zajedničkoj izgradnji "Pojasa i puta", realizovan je veliki broj značajnih projekata i "malih i lepih" projekata za život, aktivno je promovisana industrijska investiciona saradnja, a podsticaj za regionalni razvoj i prosperitet postao je adekvatniji. Moj cilj je da postignem da ukupna trgovina Kine sa drugim zemljama Šangajske organizacije za saradnju premaši 22,3 biliona dolara, postignuta je rano. Trodimenzionalna mreža međusobnih veza postala je savršenija. Gotovo 14.000 kilometara međunarodnih drumskih transportnih ruta otvoreno je između država članica, a ukupno više od 110.000 redovnih teretnih vozova između Kine i Evrope.

Preuzeli smo vodeću ulogu u zaključivanju dugoročnog sporazuma o dobrosusedstvu, prijateljstvu i saradnji, izjavljujući da nikada nećemo biti neprijatelji generacijama. Komitet ŠOS-a za dobrosusedstvo, prijateljstvo i saradnju uspostavljeni i u potpunosti iskorišćeni mehanizmi, uspostavljene su mreže prijateljskih međusobnih razmena, proširena saradnja između lokalnih vlasti, medija, tink-tenkova, žena i mladih i promovisane su međuljudske veze u državama članicama.

Preuzeli smo vodeću ulogu u predlaganju koncepta globalnog upravljanja kroz konsultacije, zajedničku izgradnju i deljenje, i praktikovali istinski multilateralizam. Produbili smo saradnju sa UN-om i drugim međunarodnim organizacijama, konstruktivno učestvovali u međunarodnim i regionalnim poslovima, uvek smo stajali na strani međunarodnog poštenja i pravde, promovisali toleranciju i uzajamno učenje među civilizacijama, suprotstavljali se hegemonijskim silama i igrali pozitivnu ulogu u promovisanju svetskog mira i razvoja.“

Trenutno Šangajska organizacija za saradnju već postaje najveća regionalna organizacija na svetu, koja obuhvata 26 zemalja sa ekonomskim obimom od 30 biliona američkih dolara, i pokreće saradnju u više od 50 oblasti. Međunarodni uticaj je sve veći. Postigli smo uspeh pošto insistiramo na „šangajskom duhu“. Moramo da dalje insistiramo na njemu u budućnosti uprkos kompleksnoj svetskoj situaciji. Bolje ćemo igrati funkcije organizacije.

Prvo, treba tražiti sličnosti ali poštovati razlike. Istomišljenici predstavljaju snagu i prednost, a traženje sličnosti i poštovanje razlika predstavljaju mudrost. Zemlje članica ŠOS-a su prijatelji i partneri. Treba poštovati razlike svih zemalja, zadržati stratešku komunikaciju, prikupiti saglasnosti, jačati solidarnost i saradnju, kao i snositi odgovornost za unapređenje regionalnog mira, stabilnosti i prosperiteta.

Drugo, treba insistirati na saradnji od obostrane koristi. Treba produbiti povezivanje razvojnih strategija, visokokvalitetno izgraditi „Pojas i put“, i jačati vitalnost razvoja i dobrobiti naroda. Treba iskoristiti prednost ogromnog tržišta i prednost ekonomske komplementarnosti među zemljama članica, podizati nivo olakšavanja trgovine i investicija, kao i jačati saradnju u oblastima energetike, infrastrukture, zelene industrije, digitalne ekonomije, naučnih i tehnoloških inovacija i veštačke inteligencije, kako bi zajedno napredovali ka modernizaciji kroz zajedničko stvaranje budućnosti.

Treće, treba insistirati na otvaranju i inkluzivnosti. Evroazija je predvodila integraciju Istoka i Zapada, i doprinosila napretku čovečanstva. Zemlje članica ŠOS-a treba da se dobro razumeju u kulturnoj komunikaciji, međusobno podržavaju u ekonomskoj saradnji.

Četvrto, treba insistirati na pravednosti. Treba širiti pravilan istorijski pogled iz Drugog svetskog rata, suprotstaviti se mentalitetu hladnog rata i hegemoniji, zaštititi međunarodni sistem čije je jezgro UN, i podržati multilateralni trgovinski sistem čije je jezgro Svetska trgovinska organizacija.

Peto, treba insistirati na praktičnosti i efikasnosti. Treba unaprediti reforme Šangajske organizacije za saradnju, jačati ulaganja resursa, radi poboljšanja organizacije i efikasnosti akcije.