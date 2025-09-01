Slušaj vest

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski objavio je danas da je uhapšen osumnjičeni za ubistvo bivšeg predsednika parlamenta Ukrajine Andrija Parubija, koje se dogodilo u subotu u Lavovu, na zapadu zemlje.

Osumnjičeni je priveden u regionu Hmeljnjicki između Lavova i Kijeva posle operacije u kojoj su učestvovale "desetine" pripadnika bezbednosnih snaga, preneo je ukrajinski ministar unutrašnjih poslova Igor Klimenko.

On je podvukao, ponavljajući ranije izjave Zelenskog, da je ubistvo "pažljivo pripremano" kao i da će policija objaviti kasnije više detalja.

Zelenski je preko društvenih mreža naveo da se istrage nastavljaju i zahvalio istražiteljima na njihovom "brzom i koordinisanom" radu.

Bivši predsednik ukrajinskog parlamenta Andrij Parubij (54), vodeća ličnost proevropske Majdanske revolucije 2014. godine, ubijen je u subotu u Lavovu na zapadu zemlje, a pojavio se i snimak tog zločina.

Bio je na čelu ukrajinskog parlamenta od 2016. do 2019 godine.

Za ubistvo je šef ukrajinske vojne obaveštajne službe Kirilo Budanov prećutno osumnjičio Rusiju s kojom je Ukrajina u ratu od febraura 2022.

Parubij je bio na spisku traženih osoba u Rusiji.

Na tom spisku nalazi se desetine hiljada imena među kojima su brojni ukrajinski zvaničnici ali i ruske i zapadne ličnosti.

Prema ukrajinskim medijima Parubij je preživeo pokušaj ubistva izveden granatom 2014. godine.

Tokom više od tri godine rata Ukrajinci i Rusi redovno jedni druge optužuju za ubistva, posebno političkih i vojnih zvaničnika.