ZELENSKI OBJAVIO HAPŠENJE OSOBE OSUMNJIČENE ZA UBISTVO PARUBIJA: Akcija ukrajinskih bezbednosnih snaga nakon likvidacije bivšeg predsednika parlamenta (FOTO)
Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski objavio je danas da je uhapšen osumnjičeni za ubistvo bivšeg predsednika parlamenta Ukrajine Andrija Parubija, koje se dogodilo u subotu u Lavovu, na zapadu zemlje.
Osumnjičeni je priveden u regionu Hmeljnjicki između Lavova i Kijeva posle operacije u kojoj su učestvovale "desetine" pripadnika bezbednosnih snaga, preneo je ukrajinski ministar unutrašnjih poslova Igor Klimenko.
On je podvukao, ponavljajući ranije izjave Zelenskog, da je ubistvo "pažljivo pripremano" kao i da će policija objaviti kasnije više detalja.
Zelenski je preko društvenih mreža naveo da se istrage nastavljaju i zahvalio istražiteljima na njihovom "brzom i koordinisanom" radu.
Bivši predsednik ukrajinskog parlamenta Andrij Parubij (54), vodeća ličnost proevropske Majdanske revolucije 2014. godine, ubijen je u subotu u Lavovu na zapadu zemlje, a pojavio se i snimak tog zločina.
Bio je na čelu ukrajinskog parlamenta od 2016. do 2019 godine.
Za ubistvo je šef ukrajinske vojne obaveštajne službe Kirilo Budanov prećutno osumnjičio Rusiju s kojom je Ukrajina u ratu od febraura 2022.
Parubij je bio na spisku traženih osoba u Rusiji.
Na tom spisku nalazi se desetine hiljada imena među kojima su brojni ukrajinski zvaničnici ali i ruske i zapadne ličnosti.
Prema ukrajinskim medijima Parubij je preživeo pokušaj ubistva izveden granatom 2014. godine.
Tokom više od tri godine rata Ukrajinci i Rusi redovno jedni druge optužuju za ubistva, posebno političkih i vojnih zvaničnika.
(Kurir.rs/Beta-AFP)