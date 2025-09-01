Slušaj vest

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski objavio je danas da je uhapšen osumnjičeni za ubistvo bivšeg predsednika parlamenta Ukrajine Andrija Parubija, koje se dogodilo u subotu u Lavovu, na zapadu zemlje.

Osumnjičeni je priveden u regionu Hmeljnjicki između Lavova i Kijeva posle operacije u kojoj su učestvovale "desetine" pripadnika bezbednosnih snaga, preneo je ukrajinski ministar unutrašnjih poslova Igor Klimenko.

On je podvukao, ponavljajući ranije izjave Zelenskog, da je ubistvo "pažljivo pripremano" kao i da će policija objaviti kasnije više detalja.

Zelenski stigao u Belu kuću Foto: Fox news

Zelenski je preko društvenih mreža naveo da se istrage nastavljaju i zahvalio istražiteljima na njihovom "brzom i koordinisanom" radu.

Bivši predsednik ukrajinskog parlamenta Andrij Parubij (54), vodeća ličnost proevropske Majdanske revolucije 2014. godine, ubijen je u subotu u Lavovu na zapadu zemlje, a pojavio se i snimak tog zločina.

Bio je na čelu ukrajinskog parlamenta od 2016. do 2019 godine.

Tramp i Zelenski u Ovalnom kabinetu Foto: Youtube/AP

Za ubistvo je šef ukrajinske vojne obaveštajne službe Kirilo Budanov prećutno osumnjičio Rusiju s kojom je Ukrajina u ratu od febraura 2022.

Parubij je bio na spisku traženih osoba u Rusiji.

Ukrajinski predsednik Volodmir Zelenski Foto: EPA Stringer

Na tom spisku nalazi se desetine hiljada imena među kojima su brojni ukrajinski zvaničnici ali i ruske i zapadne ličnosti.

Prema ukrajinskim medijima Parubij je preživeo pokušaj ubistva izveden granatom 2014. godine.

Likvidacija Andrija Parubija u Lavovu Foto: Printscreen/Telegram

Tokom više od tri godine rata Ukrajinci i Rusi redovno jedni druge optužuju za ubistva, posebno političkih i vojnih zvaničnika.

(Kurir.rs/Beta-AFP)

Ne propustitePlanetaPUTIN TVRDI DA JE RAT U UKRAJINI NIJE POKRENULA RUSIJA! Na samitu ŠOS u Kini poručio da je "kriza rezultat državnog udara koji je izazvao Zapad"
x03 EPA Alexander Kazakovsputnikkremli.jpg
Planeta"ČAK I AKO TRAMP PREDA PUTINU UKRAJINU, ON NEĆE PROTIV KINE" Analiza BBC o neobično dugoj poseti ruskog predsednika Siju i mogućem svetskom antiameričkom savezu
vladimir putin.jpg
Planeta"PUTIN MISLI DA DOBIJA OVAJ RAT" Analiza urednika Skaj njuza, Ukrajini će do zime svake noći stizati 1.000 dronova, a šta će Tramp? "Pitanje koje izaziva jezu"
Vladimir Putin 111.jpg
Planeta"RUSIJA RAZUME SAMO SILU" Zelenski se opet oglasio o stravičnom napadu na Kijev u kojem su ubijene najmanje 23 osobe "Sudbina 8 ljudi i dalje nepoznata" (VIDEO)
xx AP Efrem Lukatsky.jpg
Planeta"KUĆE GORE, GRAD VIŠE NE POSTOJI" Ukrajina gubi Donbas, front se približava, mučna svedočanstva ljudi koje evakuišu "Beli anđeli" - ceo život stane u DVE TORBE!
11111.jpg