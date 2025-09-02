NEOBIČAN DETALJ NA PUTINOVOJ LIMUZINI PRIVUKAO PAŽNJU SVIH: Ovo je mnogima promaklo na BLINDIRANOM "AURUSU"! Još jednog svetskog lidera PROVOZAO po gradu
Vladimir Putin u Kini koristi blindiranu limuzinu "Aurus", a svima je u oči upao jedan detalj na ovom moćnom vozilu.
Naime, na Putinovom službenom vozilu su se nalazile lokalne, kineske tablice, zbog čega se na kraju oglasio i portparol ruskog lidera Dmitrij Peskov, koji je otkrio da je to po pravilima.
On je rekao da je to uobičajena praksa za strane delegacije, i dodao: "U Kini – uvek samo sa kineskim registarskim tablicama".
Prema njegovim rečima, ovo pravilo važi za sve zvanične posete, bez obzira na zemlju porekla automobila.
Upravo su Aurusom juče zajedno putovali Putin i indijski premijer Narendra Modi, na mesto održavanja pregovora u okviru samita ŠOS-a.
Moćna Putinova limuzina
Aurus Senat je luksuzni automobil ruskog proizvođača automobila Aurus Motors, koji je razvio NAMI (Centralni naučnoistraživački institut za automobile i automobilske motore).
To je predsednički automobil ruskog predsednika Putina.
Vozilo je urađeno u retro dizajnu, po uzoru na ZIS-110, sovjetsku limuzinu koja je prvi put izašla na puteve 1945. godine.
Oklopnu limuzinu pokreće 4,4-litarski V8 motor koji je razvio NAMI, dok će kasnije postati dostupan i 6,6-litarski V12 motor.
Putinovo vozilo je dobilo "fejslift" 2024. godine.
Putin u Kini govorio i o uzrocima rata u Ukrajini
Putin je na samitu u Tjanđinu govorio o ratu u Ukrajini, i još jednom je optužio Zapad da je pokrenuo taj sukob.
- Ova kriza nije pokrenuta napadom Rusije na Ukrajinu, ona je rezultat državnog udara u Ukrajini koji je podržao i izazvao Zapad - rekao je Putin na tom regionalnom samitu.
Izjava se odnosi na proteste na Majdanu u Ukrajini 2014. godine tokom kojih je proruski predsednik Viktor Janukovič napustio vlast i pobegao u Rusiju.
Moskva je tada pripojila poluostrvo Krim i podržala separatiste na istoku zemlje.
- Drugi uzrok krize su stalni pokušaji Zapada da privuče Ukrajinu u NATO - tvrdi ruski predsednik.
Putin je govorio pred svojim glavnim saveznicima, kineskim predsednikom Si Đinpingom, domaćinom samita, indijskim premijerom Narendrom Modijem i iranskim predsednikom Masudom Pezeškijanom.
- Jako cenimo napore i predloge Kine, Indije i drugih naših strateških partnera koji hoće da doprinesu rešenju ukrajinske krize - rekao je Putin.