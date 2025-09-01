Slušaj vest

Američki predsednik Donald Tramp oglasio se povodom neosnovanih glasina o njegovoj smrti koje su se proširile društvenim mrežama tokom vikenda.

- NIKADA U ŽIVOTU SE NISAM BOLJE OSEĆAO - napisao je Tramp sinoć u objavi na svojoj društvenoj mreži Trut soušal.

On je u postu linkovao objavu influensera iz MAGA (Make America Great Again - Učinimo Ameriku ponovo velikom) pokreta Trampovih najvatrenijih pristalica koji je tvrdio da "mediji polude" ako on nestane 24 sata, dok su za njegovog demokratskog prethodnika Džoa Bajdena tvrdili da je "u vrhunskoj formi" i kada ga danima ne bi viđali u javnosti.

Njuzvik navodi da su lažne glasine kružile društvenim mrežama tokom proteklog vikenda u kojem je Amerika obeležila svoj Praznik rada, a u nekim medijskim izveštajima je pisalo da Tramp nije viđen u javnosti nekoliko dana.

Međutim, Tramp je u subotu fotografisan kako ide ka svom terenu za golf u Virdžiniji.

Prema Groku, četbotu opremljenom veštačkom inteligencijom na društvenoj mreži X, objave koje spekulišu o Trampovoj mogućoj smrti su do subote ujutru imale više od 1,3 miliona angažovanja korisnika.

Britanski list Indipendent navodi da su teoretičari zavere ukazali na činjenicu da Tramp nije viđen u javnosti od sastanka kabineta u Beloj kući u sredu i da nije imao nikakve zvanično isplanirane obaveze tokom vikenda.

Drugi su takođe citirali intervju potpredsednika Džej Dija Vensa, datim u sredu za USA tudej, u kojem je Trampov zamenik rekao da je spreman da preuzme predsedničku funkciju u slučaju da se dogodi "strašna tragedija".

