Slušaj vest

Japan i Južna Koreja imali su ove godine leto sa rekordnim vrućinama, prema podacima njihovih meteoroloških agencija.

To se desilo u vreme kada temperature rastu u celom svetu a klimatske promene donose sve nepredvidljivije meteorološke uslove.

Japanska meteorološka agencija objavila je da je prosečna temperatura u Japanu između juna i avgusta bila viša za 2,36 stepena Celzijusa od prosečnih vrednosti, što ovo leto čini najtoplijim od početka merenja 1898. godine.

"To je bilo treće uzastopno leto sa rekordnim temperaturama", dodala je Japanska meteorološka agencija.

U istom periodu u Južnoj Koreji prosečna temperatura bila je 25,7 stepeni Celzijusa, što je "najviše od početka prikupljanja podataka 1973. godine, saopštila je Korejska meteorološka uprava.

1/9 Vidi galeriju Rekordne vrućine u Japanu tokom leta 2025. Foto: FRANCK ROBICHON/EPA

Prethodni rekord za isti period bio je 25,6 stepeni, dostignut prošle godine.

U Japanju je zbog velikih vrućina hospitalizovano oko 84.521 osoba u celoj zemlji između 1. maja i 24. avgusta, što je malo više nego 83.414 ljudi koliko je moralo da se javi u bolnicu tokom istog perioda 2024. godiine, prema Agenciji za upravljanje požaraima i katastrofama.

Japansko drveće trešnje, simbol zemlje, sada cveta ranije u proleće zbog viših temperatura, i ne cveta potpuno pošto jeseni i zime nisu dovoljno hladni da pokrenu cvetanje.

Pored toga poznati snežni vrh planine Fidži pojavio se prošle godine tek početkom novembra u odnosu na ranije uobičajen početak oktobra.

1/8 Vidi galeriju Rekordne vrućine u Južnoj Koreji tokom leta 2025. Foto: JEON HEON-KYUN/EPA

Klimatsko zagrevanje spada među brojnim faktorima zbog sporog nastajanja snežnog vrha.

Što se tiče Južne Koreje ona se suočava sa produženom sušom koja je pogodila priobalni grad Gangneung na severozapadu zemlje.

Stanje nacionalne katastrofe proglašeno je u tom gradu od 200,000 stanovnika posle više nedelja bez padavina dok su vlasti nametnule pojedincima drastične restrikcije za upotrebu vode.

1/10 Vidi galeriju Severna i Južna Koreja granica Foto: Anthony WALLACE / AFP / Profimedia, Jung Yeon-je / AFP / Profimedia

Prema naučnicima toplotni talasi su sve intenzivniji i češći u celom svetu zbog klimatskih promena koje je izazvao čovek.

Ali brzina povećanja temperatura nije jednoobrazna u celom svetu.

Prema svetskim podacima Američke agencije za posmatranje okeana i atmosfere (NOAA) Evropa je kontinent koji je imao najbrže zagrevanje po deceniji od 1990. godine, a sledi Azija.

1/18 Vidi galeriju Severnokorejski vođa Kim Džong Un otvorio letovalište s akvaparkom Foto: KCNA/KCNA

Prošlog meseca Ujedinjene nacije upozorile su da povećanje temperature u svetu ima sve negativniji uticaj na zdravlje radnika i da takođe utiče na produktivnost koja prema njima opada za dva do tri possto za svaki stepen iznad 20 stepeni Celzijusa.