EU ZVANIČNO OPTUŽILA RUSIJU! Iznad Bugarske ometala GPS aviona Ursule fon der Lajen "Nastavlja planiranu turneju po pograničnim zemljama Unije" (FOTO)
Evropska unija optužila je Rusiju da je iznad Bugarske ometala GPS aviona kojim je putovala predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen.
To je danas izjavila portparolka EK Arijana Podesta.
- Avion je bezbedno sleteo na aerodrom u Plovdivu, a Fon der Lajen će nastaviti planiranu turneju po zemljama Evropske unije koje se graniče sa Rusijom i Belorusijom - rekla je Podesta.
Fajnenšel tajms (FT) piše da se incident smatra ruskom sabotažom, a potvrđeno je da je celokupno područje oko aerodroma ostalo bez GPS signala.
Fon der Lajen je bila na turneji po istočnoevropskim državama EU kako bi razgovarala o jačanju odbrambene spremnosti Unije u kontekstu ruske agresije protiv Ukrajine.
- Čitavo područje aerodroma ostalo je bez GPS signala - rekao je jedan od zvaničnika i dodao da se nesumnjivo radilo o smetnjama.
Nakon što je avion kružio oko aerodroma sat vremena, pilot je doneo odluku o sletanju korišćenjem analogne karte.
(Kurir.rs/Beta-AP)