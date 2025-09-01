Slušaj vest

Evropska unija optužila je Rusiju da je iznad Bugarske ometala GPS aviona kojim je putovala predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen.

To je danas izjavila portparolka EK Arijana Podesta.

- Avion je bezbedno sleteo na aerodrom u Plovdivu, a Fon der Lajen će nastaviti planiranu turneju po zemljama Evropske unije koje se graniče sa Rusijom i Belorusijom - rekla je Podesta.

1/9 Vidi galeriju Ursula fon der Lajen, predsednica Evropske komisije Foto: EPA Neil Hallpool, AP Armin Durgut

Fajnenšel tajms (FT) piše da se incident smatra ruskom sabotažom, a potvrđeno je da je celokupno područje oko aerodroma ostalo bez GPS signala.

1/5 Vidi galeriju Američki predsednik Donald Tramp i predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen postigli trgovinski sporazum SAD i EU Foto: Brendan SMIALOWSKI / AFP / Profimedia

Fon der Lajen je bila na turneji po istočnoevropskim državama EU kako bi razgovarala o jačanju odbrambene spremnosti Unije u kontekstu ruske agresije protiv Ukrajine.

- Čitavo područje aerodroma ostalo je bez GPS signala - rekao je jedan od zvaničnika i dodao da se nesumnjivo radilo o smetnjama.

1/6 Vidi galeriju Ruski predsednik Vladimir Putin i portparol Kremlja Dmitrij Peskov Foto: GAVRIIL GRIGOROV/SPUTNIK/KREMLIN POOL/SPUTNIK POOL, YURI KOCHETKOV/EPA, Grigory Sysoyev/Pool Sputnik Kremlin

Nakon što je avion kružio oko aerodroma sat vremena, pilot je doneo odluku o sletanju korišćenjem analogne karte.