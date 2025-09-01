Slušaj vest

Snimci koje je u subotu 30. avgusta objavilo rusko Ministarstvo odbrane prikazuju mapu iza načelnika Generalštaba Valerija Gerasimova koja  sugeriše na potencijalne ambicije Moskve da zauzme Odesku i Harkovsku oblast.

Mapa se vidi na zidu dok Gerasimov drži govor o ruskoj vojnoj kampanji tokom ovog proleća i leta.

Kijev indipendent prenosi da je ruski general tu rekao da će Moskva nastaviti i borbe na frontu i masovne napade na ukrajinske gradove uprkos mirovnim pregovorima.

Ovaj medij ukazuje da, dok Moskva javno insistira na punoj kontroli nad Donjeckom, Luganskom, Hersonskom i Zaporoškom oblašću, mapa ukazuje i na moguće planove koji se protežu na Odesu i Harkov, oblasti koje do sada nisu bile uključena u ruske teritorijalne zahteve.

x AP .jpg
Ruski general Valerij Gerasimov Foto: HOGP/Russian Defense Ministry Press Service

Rusija drži svega oko 4 odsto Harkovske oblasti, dok je Odeska oblast i dalje u potpunosti pod ukrajinskom kontrolom.

Zauzimanje obe oblasti dalo bi Rusiji kontrolu nad crnomorskom obalom Ukrajine, glavnim transportnim čvorištima i industrijskim centrima, za šta Kijev indipendent navodi da su dugogodišnji strateški ciljevi Moskve.

Ruski predsednik Vladimir Putin je ranije zahtevao da Ukrajina odustane od težnji ka članstvu u NATO i preda nekoliko velikih gradova kao preduslove za mir.

photo-collage_png copy.jpg
Foto: Screenshot YT

Kremlj je ponovio ove uslove tokom pregovora u Istanbulu, koji su u julu trajali manje od sat vremena.

Rasprava o teritorijalnim ustupcima pojavila se nakon što je američki predsednik Donald Tramp pokrenuo ideju o "razmeni teritorija" u razgovorima sa evropskim liderima i predsednikom Volodimirom Zelenskim.

Izvor iz ukrajinskog predsedničkog kabineta ranije je rekao za Kijev Independent da bi predlog Moskve uključivao povlačenje Kijeva iz područja Donjecke i Luganske oblasti koje su pod kontrolom Ukrajine u zamenu za delimično rusko povlačenje iz Sumske i Harkovske oblasti.

ruska vojska Foto: Ministarstvo Odbrane Ruske Federacije, Shutterstock, Printskrin društvene mreže

Zelenski je odbacio takve predloge 9. avgusta, rekavši da Ukrajina neće ustupiti teritoriju kako bi okončala rat.

Od povratka na dužnost u januaru, Tramp je obećao da će brzo posredovati u miru, ali se suočio s uzastopnim  neuspesima jer je Rusija odbila prekid vatre i insistirala na proširenim ustupcima.

Evakuacija ukrajinskih civila iz grada Dobropilja u Donbasu kojem se približava ruska vojska Foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia, Diego Herrera Carcedo / AFP / Profimedia

Uprkos mogućim ambicijama, Rusiji bi verovatno trebalo značajno vreme da zauzme Odesu i Harkov.

Od novembra 2022. godine, ruske snage su okupirale samo 5.842 kvadratna kilometra (2.256 kvadratnih milja) nove ukrajinske teritorije, što je oko 0,97 odsto teritorije cele zemlje.

(Kurir.rs/The Kyiv Independent/Preveo i priredio: N. V.)

Ne propustitePlanetaEU ZVANIČNO OPTUŽILA RUSIJU! Iznad Bugarske ometala GPS aviona Ursule fon der Lajen "Nastavlja planiranu turneju po pograničnim zemljama Unije" (FOTO)
ursula-fon-der-lajen.jpg
PlanetaRUSI POKUŠALI DA SRUŠE AVION URSULE FON DER LAJEN?! Drama na nebu iznad Bugarske, blokiran GPS signal, pilot morao da sleti pomoću papirne mape (FOTO)
Ursula von der Leyen.jpg
PlanetaZELENSKI OBJAVIO HAPŠENJE OSOBE OSUMNJIČENE ZA UBISTVO PARUBIJA: Akcija ukrajinskih bezbednosnih snaga nakon likvidacije bivšeg predsednika parlamenta (FOTO)
Zelenski
PlanetaPUTIN TVRDI DA RAT U UKRAJINI NIJE POKRENULA RUSIJA! Na samitu ŠOS u Kini poručio da je "kriza rezultat državnog udara koji je izazvao Zapad"
x03 EPA Alexander Kazakovsputnikkremli.jpg
Planeta"ČAK I AKO TRAMP PREDA PUTINU UKRAJINU, ON NEĆE PROTIV KINE" Analiza BBC o neobično dugoj poseti ruskog predsednika Siju i mogućem svetskom antiameričkom savezu
vladimir putin.jpg