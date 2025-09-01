Slušaj vest

Snimci koje je u subotu 30. avgusta objavilo rusko Ministarstvo odbrane prikazuju mapu iza načelnika Generalštaba Valerija Gerasimova koja sugeriše na potencijalne ambicije Moskve da zauzme Odesku i Harkovsku oblast.

Mapa se vidi na zidu dok Gerasimov drži govor o ruskoj vojnoj kampanji tokom ovog proleća i leta.

Kijev indipendent prenosi da je ruski general tu rekao da će Moskva nastaviti i borbe na frontu i masovne napade na ukrajinske gradove uprkos mirovnim pregovorima.

Ovaj medij ukazuje da, dok Moskva javno insistira na punoj kontroli nad Donjeckom, Luganskom, Hersonskom i Zaporoškom oblašću, mapa ukazuje i na moguće planove koji se protežu na Odesu i Harkov, oblasti koje do sada nisu bile uključena u ruske teritorijalne zahteve.

Ruski general Valerij Gerasimov Foto: HOGP/Russian Defense Ministry Press Service

Rusija drži svega oko 4 odsto Harkovske oblasti, dok je Odeska oblast i dalje u potpunosti pod ukrajinskom kontrolom.

Zauzimanje obe oblasti dalo bi Rusiji kontrolu nad crnomorskom obalom Ukrajine, glavnim transportnim čvorištima i industrijskim centrima, za šta Kijev indipendent navodi da su dugogodišnji strateški ciljevi Moskve.

Ruski predsednik Vladimir Putin je ranije zahtevao da Ukrajina odustane od težnji ka članstvu u NATO i preda nekoliko velikih gradova kao preduslove za mir.

Foto: Screenshot YT

Kremlj je ponovio ove uslove tokom pregovora u Istanbulu, koji su u julu trajali manje od sat vremena.

Izvor iz ukrajinskog predsedničkog kabineta ranije je rekao za Kijev Independent da bi predlog Moskve uključivao povlačenje Kijeva iz područja Donjecke i Luganske oblasti koje su pod kontrolom Ukrajine u zamenu za delimično rusko povlačenje iz Sumske i Harkovske oblasti.

1/15 Vidi galeriju ruska vojska Foto: Ministarstvo Odbrane Ruske Federacije, Shutterstock, Printskrin društvene mreže

Zelenski je odbacio takve predloge 9. avgusta, rekavši da Ukrajina neće ustupiti teritoriju kako bi okončala rat.

Od povratka na dužnost u januaru, Tramp je obećao da će brzo posredovati u miru, ali se suočio s uzastopnim neuspesima jer je Rusija odbila prekid vatre i insistirala na proširenim ustupcima.

1/14 Vidi galeriju Evakuacija ukrajinskih civila iz grada Dobropilja u Donbasu kojem se približava ruska vojska Foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia, Diego Herrera Carcedo / AFP / Profimedia

Uprkos mogućim ambicijama, Rusiji bi verovatno trebalo značajno vreme da zauzme Odesu i Harkov.

Od novembra 2022. godine, ruske snage su okupirale samo 5.842 kvadratna kilometra (2.256 kvadratnih milja) nove ukrajinske teritorije, što je oko 0,97 odsto teritorije cele zemlje.