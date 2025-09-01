OVA MAPA POKAZUJE DA RUSI NEĆE STATI DOK NE UZMU ODESU I HARKOV! Na snimku iza Putinovog generala je nešto što nije odmah upalo u oči (FOTO, VIDEO)
Snimci koje je u subotu 30. avgusta objavilo rusko Ministarstvo odbrane prikazuju mapu iza načelnika Generalštaba Valerija Gerasimova koja sugeriše na potencijalne ambicije Moskve da zauzme Odesku i Harkovsku oblast.
Mapa se vidi na zidu dok Gerasimov drži govor o ruskoj vojnoj kampanji tokom ovog proleća i leta.
Kijev indipendent prenosi da je ruski general tu rekao da će Moskva nastaviti i borbe na frontu i masovne napade na ukrajinske gradove uprkos mirovnim pregovorima.
Ovaj medij ukazuje da, dok Moskva javno insistira na punoj kontroli nad Donjeckom, Luganskom, Hersonskom i Zaporoškom oblašću, mapa ukazuje i na moguće planove koji se protežu na Odesu i Harkov, oblasti koje do sada nisu bile uključena u ruske teritorijalne zahteve.
Rusija drži svega oko 4 odsto Harkovske oblasti, dok je Odeska oblast i dalje u potpunosti pod ukrajinskom kontrolom.
Zauzimanje obe oblasti dalo bi Rusiji kontrolu nad crnomorskom obalom Ukrajine, glavnim transportnim čvorištima i industrijskim centrima, za šta Kijev indipendent navodi da su dugogodišnji strateški ciljevi Moskve.
Ruski predsednik Vladimir Putin je ranije zahtevao da Ukrajina odustane od težnji ka članstvu u NATO i preda nekoliko velikih gradova kao preduslove za mir.
Kremlj je ponovio ove uslove tokom pregovora u Istanbulu, koji su u julu trajali manje od sat vremena.
Rasprava o teritorijalnim ustupcima pojavila se nakon što je američki predsednik Donald Tramp pokrenuo ideju o "razmeni teritorija" u razgovorima sa evropskim liderima i predsednikom Volodimirom Zelenskim.
Izvor iz ukrajinskog predsedničkog kabineta ranije je rekao za Kijev Independent da bi predlog Moskve uključivao povlačenje Kijeva iz područja Donjecke i Luganske oblasti koje su pod kontrolom Ukrajine u zamenu za delimično rusko povlačenje iz Sumske i Harkovske oblasti.
Zelenski je odbacio takve predloge 9. avgusta, rekavši da Ukrajina neće ustupiti teritoriju kako bi okončala rat.
Od povratka na dužnost u januaru, Tramp je obećao da će brzo posredovati u miru, ali se suočio s uzastopnim neuspesima jer je Rusija odbila prekid vatre i insistirala na proširenim ustupcima.
Uprkos mogućim ambicijama, Rusiji bi verovatno trebalo značajno vreme da zauzme Odesu i Harkov.
Od novembra 2022. godine, ruske snage su okupirale samo 5.842 kvadratna kilometra (2.256 kvadratnih milja) nove ukrajinske teritorije, što je oko 0,97 odsto teritorije cele zemlje.
