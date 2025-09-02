Slušaj vest

U zatvoru Venden-le-Vijej u Francuskoj dvadesetak zatvorenika započelo je štrajk glađu, preneli su francuski mediji. Pobuna je usledila nakon prošlonedeljnih nemira, kada je grupa zatvorenika izazvala poplavu u ćelijama i haos u hodnicima.

Kako navodi „Figaro“, osuđenici odbijaju obroke zbog premeštaja u ovaj „super zatvor“ sa maksimalnim merama obezbeđenja, kao i zbog uslova pritvora. Među štrajkačima je i Mohamed Amra, optužen za ubistvo, trgovinu drogom i kidnapovanje, koji je svojevremeno bio na poternici Interpola.

Tokom leta u ovu ustanovu prebačeno je oko 90 zatvorenika, mahom teških prestupnika povezanih sa trgovinom narkoticima. Da bi se sprečile kriminalne aktivnosti, zatvorenici se viđaju samo tokom šetnji, u grupama od po pet osoba.