Slušaj vest

U zatvoru Venden-le-Vijej u Francuskoj dvadesetak zatvorenika započelo je štrajk glađu, preneli su francuski mediji. Pobuna je usledila nakon prošlonedeljnih nemira, kada je grupa zatvorenika izazvala poplavu u ćelijama i haos u hodnicima.

Kako navodi „Figaro“, osuđenici odbijaju obroke zbog premeštaja u ovaj „super zatvor“ sa maksimalnim merama obezbeđenja, kao i zbog uslova pritvora. Među štrajkačima je i Mohamed Amra, optužen za ubistvo, trgovinu drogom i kidnapovanje, koji je svojevremeno bio na poternici Interpola.

Tokom leta u ovu ustanovu prebačeno je oko 90 zatvorenika, mahom teških prestupnika povezanih sa trgovinom narkoticima. Da bi se sprečile kriminalne aktivnosti, zatvorenici se viđaju samo tokom šetnji, u grupama od po pet osoba.

Ovi nemiri deo su šireg talasa protesta. Advokati osuđenika od početka avgusta podneli su oko 20 žalbi zbog premeštaja i uslova pritvora.

Ne propustiteDruštvoŠtrajk u Grčkoj! Izdato upozorenje za srpske turiste: Biće intenzivno, izbegavati odlazak u Solun i veće gradove!
shutterstock-1489636100.jpg
InfoBizNA UDARU LETOVI SA ITALIJANSKIH AERODROMA: Ako danas putujete, pozovite agenciju! Sutra očekuju haotičan dan
2.jpg
InfoBizPOGORŠAO SE AVIO-SAOBRAĆAJ U FRANCUSKOJ: Oštetili više od 70.000 putnika! Pariz u haosu
profimedia-0974209920.jpg
InfoBizOTKAZANO VIŠE OD 1.000 LETOVA U FRANCUSKOJ: Drugi dan štrajka kontrolora leta, posledice se osećaju i van granica zemlje
shutterstock_2086111624.jpg