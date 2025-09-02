Slušaj vest

Babuškinski sud u Moskvi kaznio je novčanom kaznom od 1.500 rubalja (oko 20 evra) žiteljku glavnog grada Rusije zbog repostovanja Diznijevog animiranog filma u kojem Paja Patak ismeva Adolfa Hitlera, prenosi RIA Novosti.

Sud je naveo da je u videu prikazana nacistička simbolika, što predstavlja kršenje Kodeksa o administrativnim prekršajima, iako je reč o antifašističkoj satiri. Žena se nije pojavila na ročištu, a presuda je doneta na osnovu izveštaja Centra za borbu protiv ekstremizma i priloženih fotodokaza.

Ovo je samo jedan od devet prekršaja koji joj se stavljaju na teret, većinom zbog video sadržaja sa prikazima svastika. Ukupan iznos kazni iznosi 13.500 rubalja (oko 135 evra).

