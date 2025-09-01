Slušaj vest

Severnokorejski lider Kim Džong Un krenuo je danas za Peking svojim specijalnim vozom, potvrdio je neimenovani izvor.

Biće to prvi put da Kim, koji je preuzeo vlast krajem 2011. godine, prisustvuje multilateralnom diplomatskom događaju, navodi agencija Jonhap i podseća da je njegov deda i osnivač Severne Koreje Kim Il Sung prisustvovao vojnoj paradi u Pekingu 1959. godine.

Kimovo prisustvo na vojnoj paradi, zakazanoj za sredu u Pekingu, bilo bi osnov za mogući, do sada neviđeni, trilaterfalni sastanak sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom i kineskim predsednikom Si Đinpingom.

Očekuje se da će Kimovo putovanje iz Severne Koreje do Pekinga trajati od 20 do 24 sata.

Kim putuje svojim oklopnim vozom. Ovo prevozno sredstvo Kim koristi za putovanja u inostranstvu jer se navodno plaši letenja.

Upravo oklopnim vozom je doputovao u Vladivostok u aprilu 2019. godine na poslednji sastanak sa Putinom.

Kim je voz nasledio od svog oca, koji je na taj način nekada putovao u Kinu i Vijetnam. Kako su ranije preneli ruski mediji, oklopni voz je Severnoj Koreji poklonio Staljin.

Lokomotiva i vagoni su u više navrata modernizovani proteklih decenija, a kompoziciju čine 10 do 17 oklopnih vagona. Bez telohranitelja severnokorejski lideri nikada nisu putovali, zbog čega ova železnička kompozicija predstavlja pravu tvrđavu. Iako spolja voz izgleda veoma skromno, unutra se nalazi pravi dvorac na šinama.

Vagoni u kompoziciji su veoma različiti, pa su tu i restoran, i kuhinja, i takozvani "ekonomski" vagon koji lider Severne Koreje koristi za savetovanja tokom samog putovanja. Predviđeni su i posebni vagoni za telohranitelje, svitu i poslugu. Svaki vagon je neprobojan, zahvaljujući najsavremenijoj tehnologiji. Dok putnicki vagon teži oko 60 tona, vagon severnokorejskog lidera je težak oko 80.

Još jedna interesantna karakteristika voza severnokorejskog lidera jeste to što su u njemu iskorišćeni specijalni materijali za skrivanje od špijunaDetalja o korišćenju "stelt" tehnologije za prikrivanje nema mnogo, ali u vozu postoje sredstva za zaštitu od termo, zvučnih i radarskih špijunskih uređaja. Svi kanali za komunikaciju u vozu višestruko su kodirani radi zaštite od presretanja i prisluškivanja.