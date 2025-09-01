Slušaj vest

Jak vetar u Sredozemnom moru primorao je jedrilice i brodiće koji za Pojas Gaze prevoze humanitarnu pomoć i stotine pro-palestinskih aktivista, da se vrate u luku Barselone iz koje su krenuli u nedelju.

"Zbog opasnih vremenskih uslova sproveli smo probnu vožnju na moru, a zatim se vratili u luku da sačekamo da oluja prođe", saopštila je "Globalna Sumud Flotila" ("sumud" na arapskom: otpornost), organizator putovanja.

Po pisanju španskih medija, očekuje se da će organizatori danas odlučiti da li će nastaviti plovidbu. Oko 20 brodova napustilo je Barselonu u nedelju sa ciljem "otvaranja humanitarnog koridora i okončanja tekućeg genocida nad palestinskim narodom" usred rata Izraela protiv palestinskog Hamasa u opsednutom Pojasu Gaze.

Među aktivistima iz desetina zemalja bili su švedska ekološka aktivistkinja Greta Tunberg, irski glumac Lijam Kaningem, španski glumac Eduard Fernandes, evropski zvaničnici i javne ličnosti, uključujući bivšu gradonačelnicu Barselone Adu Kolau.

Trebalo je da flotila stigne do Pojasa Gaze sredinom septembra i isporuči humanitarnu pomoć, a Izrael je blokirao dva takva pokušaja u junu i julu. Ujedinjene nacije (UN) su u avgustu proglasile stanje gladi u Gazi, upozoravajući da se 500.000 ljudi nalazi u "katastrofalnoj" situaciji.

Rat je pokrenut napadom Hamasa na jug Izraela 7. oktobra 2023. godine, koji je rezultirao smrću 1.219 ljudi na izraelskoj strani, uglavnom civila, a izraelska vojna odmazde je od tada ostavila najmanje 63.459 mrtvih u Pojasu Gaze, takođe uglavnom civila.