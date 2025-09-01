Slušaj vest

Predsednici Rusije i Turske, Vladimir Putin i Redžep Tajip Erdogan, razgovarali su danas u Kini o ratu u Ukrajini.

Kako prenosi Kremlj, na tom sastanku tokom samita Šangajske organizacije za saradnju u Tjanđinu Putin je rekao da je "zahvalan" "turskim prijateljima zbog njihovog znatnog doprinosa političkim i diplomatskim naporima čiji cilj je rešenje ukrajinske krize".

Po Kremlju, to je bio prvi susret Putina i Erdogana ove godine. Turska je ove godine u Istanbulu bila domaćin tri runde pregovora Rusije i Ukrajine, tokom kojih je omogućeno da se "ostvari napredak u rešenju više praktičnih pitanja u humanitarnoj sferi", rekao je Putin i dodao da je uveren da će i dalje biti potrebna takva uloga Turske.

Međutim, ti pregovori nisu doneli napredak ka miru, već su omogućili samo razmenu ratnih zarobljenika i tela poginulih vojnika.

Turska je uspela od tokom ruskog rata u Ukrajini održi odnose sa obe strane.

Uzdržala se od pridruživanja sankcijama Zapada protiv Rusijie, ali redovno insistira na značaju održavanja teritorijalnog integriteta Ukrajine.

